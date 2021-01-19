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KTGB’den Hükümete Çağrı: BRTK’yı Yönetin, BRTK Yasası’nı Çıkarın

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Gazeteciler Birliği hükümetin BRTK’daki Yönetim Kurulu temsilcilerini aylardır atamamasına tepki gösterdi.
KTGB’den Hükümete Çağrı: BRTK’yı Yönetin, BRTK Yasası’nı Çıkarın

Gazeteciler Birliği hükümetin BRTK’daki Yönetim Kurulu temsilcilerini aylardır atamamasına tepki gösterdi.

KTGB Yönetim Kurulu, hükümeti BRTK yasası çerçevesinde gerekli atamaları en kısa sürede yapmaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

 BRTK, Kıbrıs Türkünün dünyaya açılan penceresidir. Bu nedenle gazeteciliğin evrensel kuralları hiçbir hükümet ayırt etmeksizin BRTK için de geçerlidir.

Gazeteciler Birliği de kuruluş amaçları doğrultusunda BRTK’da gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymayan her davranışın karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

BRTK’daki mevcut yapının sorumlusu ise çalısanlar değil siyasilerdir.

Bu nedenle BRTK’nın yapısal sorunlarına çare bulmak için yapılacak girişimlerde çalışanların maaş ve özlük haklarının geriye götürülmemesi bir başka olmazsa olmazımızdır.

Birlik olarak, BRTK’nın geleceği açısından hükümetleri münhalsiz istihdam yapmamaya, kendi hatalarını çalışanlara fatura etmemeye davet ediyoruz.

Ayrıca gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin yıllardır bekletip bir türlü hayata geçiremediği BRTK Yasası’nın, günün koşullarına göre hazırlanmasını bir kez daha talep ediyoruz.

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