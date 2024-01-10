KTMMOB açıkladı...Yine Kıb-Tek Yine Şaibe kokan ihaleler....

​​​​​​​"KIB-TEK Yönetim Kurulu yasal mevzuatı ve kamusal yararı dikkate almadan, şaibeli ve abartılı KALECİK III sözleşmesini imzalamıştır."

KTMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN

KAMUOYU AÇIKLAMASI

YASAL HAKLARIMIZA HALEL GELMEKSİZİN

25 MWe AC, 50MWP DC GÜCÜNDE GES İÇİN BAŞLATILAN İHALE SÜRECİ İLE İLGİLİ ÇEKİNCELERİMİZ VAR

KIB-TEK Yönetim Kurulu yasal mevzuatı ve kamusal yararı dikkate almadan, şaibeli ve abartılı KALECİK III sözleşmesini imzalamıştır.

Bu nedenle KTMMOB Makina Mühendisleri Odası yargıya başvurmuştur. “ADALET‘in TECELLİSİ GECİKTİĞİ MÜDDETCE “KIB-TEK Yönetim Kurulu enerji alanında, bedelini tüketicinin ödediği yandaşa kazanç sağlamaya devam edecektir. ÜLKEMİZ, EENERJİ ALANINDA KAMUSAL YARAR OLMADAN, RANT IN ARPALIĞI HALİNE GETİRİLİLMEKTEDİR.

Yenilenebilir enerjiye evet ancak bedeli tüketici tarafından ödenecek ve birileri için kazanç kapısı olacak yatırımlara HAYIR ve ülkeye ait enerji doğal kaynaklarımızın şeffaf olmayan bir sistemle birilerine kazanç kapısı olmasına ASLA tepkisiz kalamayız.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, mesleki disiplinimiz gereği, kamu yararına olacak enerjinin; ihtiyaç, tedarik, üretim, depolama alanlarındaki yatırımlarını da desteklediğini yıllardan beridir açıklamaktadır. AKSA ile birlikte elektrik enerjisi üretimi yüksek kazanç sağlama mekanizmasına dönüştürülmüştür.

Kamusal yararı teyit edilmeden, SAN – HO ‘nun kurulacak tesisin topluma faydasının maliyetinden çok olduğu raporlanmadan ve odamıza sunulmadan, enerji üretimi yetkilendirilmesindeki kriterler belirlenmeden, bu yetkilerin verilmesi için şeffaf rekabetçi usuller uygulanmadan bu sürecin devam etmesine yasal sorumlulğumuz gereği itirazımız var. SÜREÇ DEVAM ETMESİ HALİNDE YARGIYA BAŞVURACAĞIZ.

KIB-TEK Yönetim Kurulu kararları son derece sağlıksızdır. Kötü Emsal teşkil edebilecek söz konusu uygulamalar neticesinde “kamusal yarar“ı olmayan tesisler kurulabilecektir. SAN – HO 25 Mwe ve 50 MWp enerji ihalesi ile ilgili çekincelerimiz ‘Yasal Haklarımıza Halel Gelmeksizin‘ aşağıda sunulmuştur. (Tüm çekincelerimiz ve yasal haklarımız ayni zamanda BIOMASS kaynaklı üretim için de geçerlidir.)

Söz konusu GES kurulumu için hangi kriterler dikkate alındı? KKTC’nin yenilenebilir enerji stratejik planı var mı? Varsa Odamıza gönderilecektir, Söz konusu kuruluşa GES kurma yetkisini kim ve hangi yasal mevzuata istinaden verdi? KIBTEK İTA AMİRİ KİM? KIB-TEK Y.K nasıl bir kamusal yarar tespit etmiştir. İstifade edilen yasal mevzuat nedir? Bu projenin yatırım maliyeti nedir? Sağlanacak kamusal yarar (Kurulumu yapacak sermayenin kazancı değil) hesaplandı mı? Neden GES verildi? Bu firma Teşvik aldı mı? Teşvik alınması için KIB-TEK veya kabine herhangi bir uygunluk belgesi verdi mi? Alınan teşvikin kulum maliyetine oranı nedir? Bu teşvik KIB-TEK’e depolama tesisi için verilse daha faydalı olmaz mıydı? Enerji maliyeti ve/veya KIB-TEK‘e fatura ne olacak? KIB-TEK’e kesilen faturaya karşılık olarak KIB-TEK borcunu fosil santral üretimi ile mi mahsuplaşacak? Bu durumda kamusal yarar tespit edildi mi? SAN – HO Firması söz konusu tesisin kurulumunu müteakip KIB-TEK‘e devredecek mi? İşletmecisi mi olacak? Tesisin ekonomik ömrü ne? İşletme izni süresi ne? Tesisin ekonomik ömrü sonrası son işlemi nasıl yapılacak? Tesisin kurulacağı arazi kime aittir, büyüklüğü nedir? Arazi maliyeti dikkate alındı mı? KIB-TEK ile bu kuruluş arasında sözleşme yapıldı mı? Sözleşme odamıza sunulmalıdır ve teknik değerlendirmemiz alınmalıdır. Çünkü KIB-TEK Yönetim Kurulu kamu yararına sözleşme yapabilecek ilkeli kararlar almaktan yoksundur. Sözleşme imzalandı ise; Bedeline uygun Maliye Bakanlığı’ndan mühürlendi mi? Teminat mektubu alındı mı? (AKSA ile yapılan sözleşmelerde bunlar eksikti) Bu üretimin kamusal ihtiyaç olduğu ve KIB-TEK tarafından üretilemeyeceği (yatırım yapılsa dahi ) hususunda geçerli veri var mıdır? Bilmek istiyoruz. KIB-TEK’i yönetenlerin üretimini verimsiz hale getirerek vahşi sermayeye kazanç sağlamakla ilgili bir usulü vardır. KIB-TEK mevcut tesis kapasitesi ile SAN-HO nun depolama kapasitesinin 4 mislini yapabilecek kabiliyettedir. Bu husus dikkate alındı mı? İhale komisyonunda kimler var? Yoksa ülkenin doğal kaynakları üzerine yatırım yapacak kurum tarafından mı ihale komisyonu belirlendi. İhale dokümanları, teklif verme esasları nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları toplumun ve neslimizin malıdır. İhale komisyonunun uyması gereken usuller ve sunulması gereken formlar nelerdir? Kim tespit etti? Nasıl bir değerlendirme kriteri olacak? İhale dokümanları kaça satılıyor? İhale yöntemi şeffaf değildir.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Olarak yaptığımız uyarılar dikkate alınmaması halinde “kamusal yarar“ konusundaki sorumluluğumuz gereği YARG’ ya başvuracağız.

Kamuoyuna Duyurulur.

Oda Yönetim Kurulu Adına

Ayer Yarkıner,

Makina Mühendisi,

MMO Başkanı