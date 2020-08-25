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KTMMOB Mimarlar Odası Güngördü’yü Ziyaret Etti

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Başkanı ve beraberindeki heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü ziyaret etti.
KTMMOB Mimarlar Odası Güngördü’yü Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Başkanı ve beraberindeki heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü ziyaret etti. 

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Yazman Simzer Kaya, Sayman Ertuğ Ertuğrul, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Tursoy ve Ferruh Dülgeroğlu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti. Toplantıya Belediye Müdürü Ali Teknikel de katıldı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide,  Kozan Uzunoğlu,  Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasının tamamlanmasının, Girne’ye ve Girne sakinlerine değer kattığına vurgu yaparak, Güngördü'ye teşekkürlerini iletti.

Çeşitli konuların ele alındığı toplantıda fikir alışverişinde bulunularak, gelecekte yapılabilecek projeler için tarih belirlendi.                                                                                                                  

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid-19 salgını nedeniyle belediyeciliğin yeni bir şekil aldığını ve bu konuda büyük görev üstlenen Girne Belediyesi’nin Sosyal İşler, Sağlık işleri ve Danışma Destek Merkezi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.Güngördü yaptığı açıklamada Mimarlar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Girne Belediyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilmesi planlanan projelerde, KTMMOB ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Güngördü, işbirliklerinin süreceğini kaydetti.

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