KTOEÖS: “Federasyonu Ortadan Kaldırmak İçin Erdoğan Ve AKP Seferber Oldu”

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan siyasi eşitlik haklarının bir dizi karar ve antlaşmalarla tescil edilebileceği tek yolun federasyon olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs’ta tek ulaşılabilir çözüm modeli olduğunu savunduğu federasyonu ortadan kaldırmak için TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin seferber olduğunu; Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine her türlü müdahaleden sonra seçtirilen, oluşturulan makamların da koro halinde söylenen ne varsa aynen tekrar etmeye başladığını ileri sürdü.

Bunun altında sinsi politikalar saklı olduğunu iddia eden KTOEÖS, neyin peşinde olunduğunu sordu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan siyasi eşitlik haklarının bir dizi karar ve antlaşmalarla tescil edilebileceği tek yolun federasyon olduğunu öne sürdü.

AKP’nin Kıbrıs’taki politikalarını eleştiren Gökçebel, “Kıbrıs’ta eşit egemen devlet isteriz” sözünün altında neler gizlendiğini sordu.

Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi eşitliği ve haklarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nde durduğunu ileri süren Gökçebel, “Bu haklar, 50 yıldır çözümsüzlüğe oynayan, yanlış politikalarla Rumlaşmış olan Kıbrıs Cumhuriyetince kullanılmaktadır” dedi.

AKP’nin ‘Kıbrıs Türk Toplumunu eşit, egemen yapacağım’ diye ortaya attığı politikanın arkasının belli olduğunu savunan, AKP’yi Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ayrımcılık yapmakla suçlayan Gökçebel, şu iddialarda bulundu:

“AKP anlayışının, Kıbrıs Türk Toplumunu ulaşılabilir tek çözüm modeli olan federasyon yerine, yeni belirsiz politikalara itmesi arkasında sinsi politikalar saklıdır. Bugün Erdoğan tanımadığını söylediği Kıbrıs Cumhuriyeti ile direkt ve dolaylı olarak her türlü sportif, kültürel, ekonomik, siyasi ilişkide olmaya devam etmektedir. ‘Tanıyorum’ dediği KKTC’nin hiç bir makamını kendi yöneticisini seçmesine dahi tahammülü yoktur. Toplumu değiştirmek, dönüştürmek için topluma hastalıklı toplum muamelesi yapmaktadır.”

“NEYİN PEŞİNDESİNİZ. İLHAK POLİTİKALARINI YENİDEN Mİ PİŞİRDİNİZ”

AKP’nin Kıbrıs Türk Toplumu yararına, Kıbrıs’ı barış adası yapma uğruna adım atmadığının kesinleştiğini iddia eden Gökçebel, iki devletli çözüm konusunun gündeme getirilme nedenini sordu ve “Neyin peşindesiniz. İlhak politikalarını yeniden mi pişirdiniz?” dedi.