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KTOEÖS Üst Komite Ve Eğitim Bakanlığı Kararlarını Protesto Etti

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Güzelyurt Meslek Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları protesto etti.
KTOEÖS Üst Komite Ve Eğitim Bakanlığı Kararlarını Protesto Etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Güzelyurt Meslek Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları protesto etti.

Güzelyurt Meslek Lisesi’nde konuyla ilgili olarak basına açıklamada bulunan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, alınan kararların okullarda kaos yarattığını savunarak, toplumun genelinin sağlık ve güvenlik açısından tehdit altına atıldığını söyledi.

Gökçebel, tüm okullarda öğrencilerin okullara gitmediğinin saptandığını belirterek, Güzelyurt Meslek Lisesindeki 281 öğrenciden okula sadece 126 öğrencinin gittiğini ve bu okulun Lapta- Karşıyaka bölgesinden 94 öğrencisi bulunduğunu, bu öğrencilerin ise nasıl çevrimiçi eğitim yapacağının net olmadığını kaydetti.

Sendika olarak ilk günden itibaren bulaş temas protokolü oluşturulmasını talep ettiklerini anımsatan Gökçebel, risk gurubunda olan öğretmen ve öğrencilere yönelik ve çevrimiçi eğitime ulaşamayan öğrencilere yönelik çalışmaların bulunmadığını, alınan kararların hiçbir veriye dayanmayan siyasi kararlar olduğunu iddia etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem de, sendika olarak iş birliği ve katkıya hazır olduklarını vurgulayarak, bilimsel olarak alınacak kararlara uyulmasının gereğine işaret etti.

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