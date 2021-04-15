  • BIST 1.414
  • Altın 454,901
  • Dolar 8,0944
  • Euro 9,6861
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

KTOEÖS ve KTÖS Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. 
KTOEÖS ve KTÖS Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. 

Sendikalar, Sağlık Bakanlığı önünde “Toplum sağlığı için, çocuklarımızın eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli okullar için önce aşı” pankartı açtı. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eylemde yaptığı konuşmada, hükümetin, halkından kopuk ülkeyi yönetmeye çalıştığını savunarak, “Polis değil demokratik bir devlet istiyoruz” dedi. Gökçebel, polisin eylem sırasında aldığı  önlemleri eleştirdi. 

Gökçebel, Sağlık Bakanlığında özellikle eğitimcilerin aşılanmasını için Sağlık Bakanı, Sağlık Üst Kurul Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın  da katılımıyla yapılan toplantıda, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, taşımacıların aşılanabileceğinin söylendiğini, kendilerinin de eylem yapmadan bu söylenene inandıklarını anlattı. 

Gökçebel, aradan bir buçuk hafta geçtiğini ancak hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, Covid-19 bulaşma ve ölüm oranının varyantlarla yükseldiğini işaret etti. 

“Biz lütuf istemiyoruz. Eğer dünyada aşılamada eğitim emekçileri ilk üçteyse bunu istiyoruz. Aşılama programına uymanızı bekliyoruz” diyen Gökçebel, “Öğretmene düşmanlığınız ne, niye eğitimi, yüz yüze eğitimi açmıyorsunuz?” diye sordu. 

Gökçebel, “Lütuf beklemiyoruz bugün buraya hesap sormaya geldik, topluma aşılama ile ilgili sıraların kime verildiği açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Sembolik olarak bugün bu eylemi yaptıklarını, işin peşini bırakmayacaklarını ifade eden Gökçebel, aşılama programı konusunda eleştiri ve suçlamalarda bulundu. 

Yüz yüze eğitimin başlamasından taraf olduklarını ifade eden Gökçebel, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını ifade ederek, sendikalar olarak bu yönde eğitim yılı başında çalışma yaptıklarını anlattı. 

Ancak hükümetin önceliğinin eğitim veya sağlık değil, kumar ve eğlence sektörü olduğunu, yılbaşı eğlenceleri ile ikinci dalganın ülkeye getirildiğini iddia eden Elcil, “Yüz yüze eğitimin başlaması ihtimali göremiyoruz çünkü tedbir alındığını göremiyoruz, Öğretmenlerin aşılanması, okullarda düzenleme, plan programlar göremiyoruz” diye konuştu. 

Elcil, hükümeti eleştirerek, Sağlık Bakanı’nın öğretmen düşmanı olduğunu savundu, kaynakları kumarhanelere, üniversite baronlarına sağladığını öne sürdü, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri15 Nisan 2021 Perşembe 13:25
  • Meclis Genel Kurulu açılamadı!15 Nisan 2021 Perşembe 13:23
  • Arıklı: Nisan 2022 tarihi iletildi, değerlendiriyoruz15 Nisan 2021 Perşembe 13:21
  • Içişleri Bakanı Kutlu Evren, Mimarlar Odasını Kabul Etti15 Nisan 2021 Perşembe 13:20
  • Soysan; “Hükümete Çağrımızdır!!!”15 Nisan 2021 Perşembe 13:18
  • Vakıflar İdaresi, Vakıfların Kıbrıs Türk Toplumuna Devrinin 65. Yıl Dönümü Dolayısıyla Tören Düzenledi15 Nisan 2021 Perşembe 13:02
  • CTP:''Üniversitelerin ayrılıkçı tezlere destek veren açıklamaları özerlik ilkesine aykırıdır!''15 Nisan 2021 Perşembe 12:58
  • Özyiğit: “Tutmadıkları Sözler Listesine Erken Seçimi de Dahil Ediyorlar”15 Nisan 2021 Perşembe 12:55
  • Bedis ve Silver Beach arasındaki 1 Km’lik alan temizlendi...15 Nisan 2021 Perşembe 11:50
  • Çevre Dairesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda temizlik çalışmaları yapıldı....15 Nisan 2021 Perşembe 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti