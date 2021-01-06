KTOEÖS:Gençlerimiz hesabını sorar bilesiniz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bir açıklama yayınladı:

Bütün istihdamları, terfileri, yargılamaları, cezaları tarafsızca yapmasını beklediğimiz Kamu Hizmeti Komisyonun SİYASİ atanmış olması, açık, şeffaf ve denetlenebilir kriterlere sahip ol(a)maması yaptığı işlemlerde sürekli şaibe yaratmaktadır. Vakaların çok az olduğu dönemlerde ÖĞRETMENLİK ATAMA SINAVLARINI yapmayarak yüzlerce öğretmen adayını belirsizliğe, işsizliğe, torpil aramaya itmiş, HÜKÜMETE torpil yapması için kıyak geçmişti. Bu gün SINAVLARI bir kez daha ertelemeyi pandemiye bağlasa da, sadece 33 kişi olan ATELYE ŞEFLİKLERİ gibi bir sınavı da siyasi olmayan hangi gerekçelerle ertelemiş olduğunu anlamak mümkün değildir.

Bir devletin kurumları doğru dürüst çalışmaz, benzer olaylar karşısında farklı kararlar üretir, siyasetin güdümüne girmiş gibi davranırsa o devlette ne demokrasi, ne anayasa, ne eşitlik olamaz. Otoriter devletlerin en belirgin özelliği gücü eline geçirenlere devletin kurumlarının yarışırcasına hizmet etme gailesi taşımalarıdır. Demokratik devletler bir birini kontrol eden yasama, yargı, medya, sivil toplum vs farklı muhalif organlara sahipken totaliter devletler tüm kurumlar ERKİ ELİNE GEÇİRENE koltuk değnekliği yapar.

Soruyoruz:

1- Pandemi dolayısı ile ertelenen sınavları erteleyenler, okullar bulaşı arttı diye kapatılırken dersaneler binlerce kişiye deneme sınavını Eğitim Bakanlığından nasıl izin alarak yapar? Bilim kurulu bu duruma ne der?

2- Bulaş kontrol edilemez duruma gelmişken, okullar kapatılmışken, spora ara verilmişken, ölümler başlamışken, insanların işine gitmesi engellenirken, her yer kapatılmışken gazinolar, kumarhaneler ve makam sahipleri; kalabalıkları (hem de medya önünde) önlemsiz nasıl toplayabilir? Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Sağlık Bakanı nerdedir?

3- Terfi sınavları yapılırken, mezuniyet törenleri, anma ve gösteriş törenleri kalabalıkça yapılırken öğretmen sınavları, hele de 33 kişiyi geçmeyen Atelye Şefi sınavları neden yapılmaz? Bundan sonra hiç bir sınav, atama yapılmayacak mı? Herkes torpil mi aramaya başlasın?

4- Öğrenciler okula gidemez, müfredat işlenemezken, okullarda öğretmen, veli ve öğrenciler seçmeci sınavlara, dersanelere nasıl olur da devam edebilmektedir? Bundan sonra hiç bir kalabalık sınav yapılmayacak mıdır?

5- Sınavları ertelemedeki maksadınız erken seçim midir? Kullanılacak malzeme olarak gördüğünüz GENÇLERİN bu seçimde de oylarını alma, gasp etme düşüncesinden mi kaynaklanmaktadır?

6- Öğrenci taşımacılığında, okullarda sağlık ve güvenlik önlemlerinin pandemi riskini azaltacak şekilde alındığı mı zannedilmektedir? Okullarda bulaş bu kadar yayılmışken BULAŞ TEMAS PROTOKOLÜ nerededir?

7- Okullara ara verilmesi defalarca yaptığımız temas ve uyarılara rağmen neden 4-18 tarihlerine denk getirildiğini CASINOLARDAN öğrendik. Peki 4-18 Ocak tarihlerinde okulların hizmet alımı ile temizletildiğini, hijyenli hale getirildiğini sananlar bu tarihler arasında güvencesiz emekçi HADEMELERİN tümünün şirketlerce durdurulduğundan haberi var mıdır?

Kokuşmuş siyasi manevraların gölgesinde yaşam kavgası veren insanlarımız bunalmıştır.

Ey UBP-DP-YDP hükümeti ve Kamu Hizmeti Komisyonu;

TUTARSIZSINIZ VE GÜVEN VERMİYORSUNUZ.

Anlattığınız masallarda figüran yaptığınız, bunalıma soktuğunuz GENÇLERİMİZ, HALKIMIZ gün gelir sizden hesabını sorar, bilesiniz.

Yanlışlarınız karşısında sessiz kalacağımızı mı sanıyorsunuz?