KTOEÖS:KHK Hükümetin Koltuk Derneği Mi ?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

KHK HÜKÜMETİN KOLTUK DEĞNEĞİ Mİ?

Covid-19 salgını ile ülkemizde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak yerine UBP-DP-YDP Hükümeti her yanlış kararı ile sıkıntıları artırmakta, halkımızı daha da belirsizliğe, umutsuzluğa itmektedir. Bu durum, halkın hükümete, kurumlara olan güvenini moral motivasyonunu da sıfırlamaktadır.

Covid-19 salgını ile birlikte eğitimde yaşanan sıkıntılar, belirsizlikler eşitsizlikleri tüm toplum yaşamakta ve olumsuz etkilenmeye devam etmektedir. Hükümet, diğer alanlarda olduğu gibi hem muhalefet hem iktidar görevini yapmakta, sağlık bakanı başka, eğitim bakanı başka, başbakan, başbakan yardımcısı daha başka açıklamalarla, adımlarla öğretmenleri, öğrencileri, velileri çok daha büyük belirsizliklere ve kaygılara itmektedirler.

Eğitimde aşılama olmadan yüz yüze eğitime geçmem diyen Eğitim Bakanı ile hükümet aynı görüşte değil midir? Bir aşılama programı yapılmamasının nedeni eğitim konusunun önemsizliğinden midir? Toplumu hiç dikkate almadan, ülkeyi aç-kapa yapan UBP-DP-YDP hükümetine benzer şekilde öğretmenlik sınavlarını üç kez erteleyen KHK’nın amacı nedir? KHK torpil, rüşvet, emek sömürüsü yapması için hükümete destek mi olmaya çalışmaktadır? Her tarafı açan, üniversite baronlarının ödemesi gereken karantina ücretlerini halkın sırtından ödeyerek, mutasyonlu vakaları ülkeye getiren hükümet ve sağlık güvenlik tedbirleri ile risksiz yapılması mümkün olan öğretmenlik, atölye şefliği ve diğer kadroların sınavlarını yapmayan, tarihlemeyen KHK’nın tavrı aynı değil midir? Aylardır bugün yarın diyerek sınavları üç kez ertelenen genç öğretmen adayları geçici çalıştırılmakta, maaşları doğru dürüst ödenmemekte, boş kadrolar TC’den gelen öğretmenlerle doldurulmaktadır. KHK bu davranışı ile hükümet partilerine, yandaşlarına avantaj mı sağlamak gayretindedir? Sınav bekleyen, psikolojisi, geleceği belirsizliklere atılan adayların yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmeye devam mı edecektir? Önlemler alınarak bu sınavların tarihinin net ortaya konması ve yapılması bu kadar zor mudur ?

KTOEÖS olarak, belirsizliklerin eşitsizliklerin arttığı bu dönemde her türlü katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Eylemlerle halkımızı daha da germemeye özen gösteriyoruz. Ancak, basit konuların dahi çözümsüz bırakılması, beklentilerle siyasi adımlar atılmasını kabul etmeyeceğiz. KHK’nın bir an önce öğretmen atamaları, atölye şefliği ve diğer eğitim atamalarını, sınavlarını ivedilikle tarihlemesi ve kamuoyuna açıklaması çağrımızı yineliyoruz. Bu konuda adım atılmazsa, genç öğretmen adaylarımızla birlikte eylemlilik içerisine girmek zorunda olacağımızı hatırlatırız.

Saygılarımızla ,

Tahir Gökçebel

Ktoeös Başkanı

Yönetim Kurulu a.