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KTOEÖS:''Özgür Basın Özgür Toplum Demektir''

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı
KTOEÖS:''Özgür Basın Özgür Toplum Demektir''

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

Özgür Basın Özgür Toplum Demektir

 

       Biz Kıbrıslı Türklere yıllardır uygulanan sistematik saldırı politikaları, dayatmalar, baskılar, her geçen gün dozu artırılarak sürdürülmektedir.

 

       Yaratılan düzende ülkemiz, tacizler, tecavüzler ve kriminal suçların her geçen gün arttığı, casinoların, gece kulüplerinin, kara para aklayanların, bet ofislerin, mafyanın, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının, vakıfların, dernek ve tarikatların cirit attığı bir ülke durumuna getirilmiştir.

 

       Barış, demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerimiz yerine, şiddet, ötekileştirici, faşist, şöven, cinsiyetçi değerler konmaya çalışılmaktadır. Çizilen karikatüre, yapılan bir habere, düşünce ve ifade özgürlüklerimize saldırılması, sosyal medyadan ya da basından yapılan eleştirilere tahammülsüzlük ve düzeysizce hakaret, temiz toplum için yapılan çalışmalara, vergi adaleti için çalışanlara, hak, hukuk mücadelesi verenlere şiddet, tehdit ve şantajla cevap verilmesi demokrasinin sindirilmemesi anlamı taşımaktadır.

 

       Ülkemizin kuzeyinde ya da güneyinde veya dünyanın neresinde olursa olsun bu tür düşünce ve ifade özgürlüğüne, basına, örgütlülüğe karşı yapılan her türlü saldırının kabul edilebilir olmadığının bir kez daha altını çizer, şiddetle kınar, ülkemizi yönettiğini iddia edenlerin demokratik değerlere saygı göstermesinin sahip çıkmasının gerekliliğini hatırlatırız.

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