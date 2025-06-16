KTOEÖS’ten Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na temsili karne: Sınıfta kaldı

Çavuşoğlu’nun eğitim politikalarını sert bir dille eleştirdi. Hazırladığı temsili karnede bakanlığa “başarısız” notu veren sendika, mevcut yönetimi partizanlık ve biat kültürünü teşvik etmekle suçladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun performansını sert bir dille eleştiren ironik bir karne yayımladı. Karneye göre bakanlık, temel eğitim alanlarında “başarısız”, partizanlık ve biat kültüründe ise “çok başarılı” bulundu.

KTOEÖS, 2024-2025 öğretim yılına atıfla hazırladığı temsili karnede, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun eğitim politikalarını ve uygulamalarını hedef aldı. “Kıbrıs Türk Halk Lisesi” başlığı altında yayımlanan belgede, bakanlık “bilimsel, demokratik ve laik eğitim”, “deprem riskine karşı tedbir alma”, “eğitim kalitesini yükseltme”, “müfredatı iyileştirme” gibi temel konularda sıfır not alarak “başarısız” ilan edildi.

Öte yandan, “Sendikalara saldırma”, “partizanlık”, “torpil ve adam kayırma”, “eğitimi başkalarına havale etme” ve “siyasal İslam’ı okullara taşıma” gibi başlıkların yer aldığı “Biat Dersleri” bölümünde ise bakanlığın tüm maddelerden tam puan aldığı görüldü. Sendika, bu notlarla ironik bir biçimde hükümetin eğitime yaklaşımını eleştirdi.

Karne notlarının yanında yer alan öğretmen görüşlerinde, “Öğrencimizin hareket notu düşüktür ve tüm önemli derslerde başarısız olmuştur” ifadeleriyle eleştiri dozu artırılırken, Bakan'ın “kamusal, nitelikli ve laik eğitim” anlayışından uzaklaştığı vurgulandı.