KTÖS: “Hayat pahalılığı ödeneğinin devamı gereklidir”

KTÖS Mali Sekteri Mustafa Baybora, hayat pahalılığı ödeneğinin hem çalışanlar için hem de ekonomi için devamının gerekli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekteri Mustafa Baybora, yazılı bir açıklama yaparak, geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulmasını eleştirdi.

Baybora, “2020 yılının 2’nci altı ayında oluşan yüzde 10,65 hayat pahalılığı hala daha çalışanların maaşına yansıtılmamıştır. Salgın döneminde harçlara ve dolaylı vergilere yüzde 12 zam yapılmıştır. Elektriğe yüzde 15 zam olacağı beyan edilmektedir. Son üç ayda Türk Lirası dolar karşısında yüzde 9,2 değer kaybetti” dedi.

KTÖS Mali Sekreteri Baybora, “Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile her geçen gün enflasyon nedeniyle fakirleşen çalışanlar açlık sınırına itileceği gibi, küçük esnaf ve piyasa da bundan zarar görecek ve ekonomik döngü daralacaktır” şeklinde konuştu.

Ekonomik sorunlar bağlamında çalışanların alım gücünü korumak adına hayat pahalılığı ödeneğinin devamının gerekli olduğuna dikkat çeken Baybora, KTÖS olarak diğer örgütlerle birlikte çalışanların hakkını savunmak için her tülü demokratik eylem haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini de vurguladı.

Mustafa Baybora, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs'ın kuzeyinde istikrarlı bir para birimi olmadığından dolayı maaşlarımız döviz karşısında eriyor; KTÖS 1989 yılından beri stabil bir para birimine geçilmesini savunuyor.

2011 yılından sonra göreve başlayan kamu ve özel sektör çalışanları nitelikli işlerde daha düşük ücrete çalışıyor, bu durum tüm çalışanların sosyal yaşamını ve çalışma barışını doğrudan olumsuz etkiliyor. Bugüne kadar yasada bazı önemli noktalarda iyileşme olsa da çalışanları enflasyona karşı koruyacak gerekli adımlar son 2 yıldır devlet tarafından atılmıyor. KTÖS Göç Yasası'nın tamamının kalkması gerektiğini savunuyor ve bu yönde mücadele ediyor.

“2008 YILINDAN İTİBAREN EKONOMİK OLARAK OLUMSUZ ETKİSİ DAHA FAZLA HİSSEDİLİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyonu ve politika faizi doğrudan Kıbrıslı Türkleri etkiliyor; 2004 yılında kaçırdığımız AB treni sonrası kısa vadeli bir refah yaşanmış olsa da 2008 yılından itibaren ekonomik olarak bunun olumsuz etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor.

TCMB ve KKTC MB'nin belirlediği faiz artışı ve serbest piyasanın belirlediği kur dalgalanmaları vatandaşın borç yükümlülüklerini artırıyor; KTÖS yasalardaki düzenlemeler ile vatandaşın korunabileceğini belirtiyor.

“HÜKÜMETİN ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALACAĞI BİR DÜZENLEME ANLAYIŞI YOK”

Enflasyon ve dövizin yükselişi ile birlikte temel gıda maddeleri ve dolaylı birçok tüketim maddesi neredeyse her gün zamlanıyor. Hayatı ucuzlatmak için hükümetin uygulayacağı bir istikrar fonu ve vergi indirimi enstrümanı yok. KTÖS, temel gıda, bebek ürünleri ve elektrik/su gibi yaşamsal tüketim maddelerinin en düşük vergi ile vatandaşa ulaşması gerektiğini savunuyor.

Hükümetin çok kazanandan çok vergi alacağı bir düzenleme anlayışı yok. Devletin yıllık matrah ve vergi oranları anlamsız bir hal almıştır. Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen ile yıllık kişisel kazancı milyon TL’yi bulan kişiler aynı dilimden vergilendirilmektedir.

“BEYANA DAYALI BİR VERGİ SİSTEMİ GÜVENİLİR DEĞİLDİR”

Beyana dayalı bir vergi sistemi güvenilir değildir. Beyana dayalı bir vergi sisteminde bile devlet beyan edilen vergileri toplayamamaktadır. KTÖS çok kazanandan çok vergi alınmasını, yıllık matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesini, vergi kaçırmanın önüne geçilmesini ve servet vergisi uygulamasını savunuyor.

“MARKETLERDEKİ FİYATLAR CEP YAKMAKTADIR”

DPÖ’nün açıkladığı eksi HP oranları ile marketlerdeki fiyatlar cep yakmaktadır. Salgından dolayı binlerce iş yeri ve çalışan mağdur durumda, geçim derdi ile baş başa bırakılmıştır.

“HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİ UYDURUK GEREKÇELERLE DURDURMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Belediye emekçilerine, KİT’ler ve kooperatiflerin çalışanlarına, emeklilere ve sosyal yardım alanlara ödenmediği gerçeği ortada dururken, Hükümetin toplumun alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğini uyduruk gerekçelerle durdurmasını kabul etmiyoruz.

Asgari ücret politikasında Kıbrıs'ın kuzeyi Avrupa'da 404 Euro ile sondan 3. sırada; insana yaraşır bir asgari geçim ücreti ile özel sektör çalışanlarını destekleyecek bir sosyal devlet anlayışı yok bulunmamaktadır. KTÖS en düşük kamu maaşının asgari ücret olarak belirlenmesini savunmaktadır.

“FAKİRLEŞEN ÇALIŞANLAR AÇLIK SINIRINA İTİLECEK”

Devlet Planlama Örgütü'nün aylık enflasyon oranı açıklamaları ile hayat pahalılığı birbiri ile örtüşmemektedir. KTÖS, TÜFE sepetinin günün şartlarına göre güncellenmesi ve ilgili kurumların bağımsız bir yapıda çalışması gerektiğini savunuyor.

2020 yılının 2. altı ayında oluşan yüzde 10,65 hayat pahalılığı hala daha çalışanların maaşına yansıtılmamıştır. Salgın döneminde harçlara ve dolaylı vergilere yüzde 12 zam yapılmıştır. Elektriğe yüzde 15 zam olacağı beyan edilmektedir. Son üç ayda Türk Lirası dolar karşısında yüzde 9,2 değer kaybetti.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile her geçen gün enflasyon nedeniyle fakirleşen çalışanlar açlık sınırına itileceği gibi, küçük esnaf ve piyasa da bundan zarar görecek ve ekonomik döngü daralacaktır

“HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİN DEVAMI GEREKLİDİR”

Yukarıdaki ekonomik sorunlar bağlamında çalışanların alım gücünü korumak adına hayat pahalılığı ödeneğinin devamı gereklidir.

KTÖS, diğer örgülerle birlikte çalışanların hakkını savunmak için her türlü demokratik eylem hakkını kullanmaktan çekinmeyecektir.”