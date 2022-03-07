KTÖS, Hüseyin Uzunboylu İle İlgili Soruşturma Başlatmak İçin YÖDAK'a Başvurdu

YÖDAK Yönetim Kurulu’na;

YÖDAK üyesi Sn. Hüseyin Uzunboylu 13 Mayıs 2013 tarihinde Mağusa Serbest Liman bölgesinde 198 hissenin kendisine ve 2 hissenin de Sn. Mukaddes Demirok adına kayıtlı olduğu “Science Park Research Organization and Consultation LTD” isimli bir şirket kurmuştur. İlgili şirketin para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilere müşteri bulup yayın yaptığı bilgimize gelmiştir. Sn. Hüseyin Uzunboylu 20 Kasım 2019 tarihinde şirketin ismini Bakanlar Kurulu kararı ile “Birleşik Dünya Yenilik ve Araştırma Merkezi LTD” olarak değiştirmiştir. 28 Temmuz 2020 tarihinde Sn. Hüseyin Uzunboylu şirketin direktörlüğünden ayrılarak, kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu bu şirketin direktörlüğüne getirmiştir. 14 Eylül 2020 tarihinde ise 5 yaşındaki oğlu Can Uzunboylu’ya kendine ait hisseleri devretmiştir.

Bilindiği üzere Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası vasileri devlet görevlisi olan 16 yaşından küçük çocukların şirketten hisse sahibi olmasını yasaklamasına rağmen bu işlem yapılmıştır.

Yüksek Öğrenim kurumlarının denetlenmesi yetkisine sahip, YÖDAK’ın bir üyesinin güçler ayrılığı ilkesine aykırı olarak, bu kurulda görev yapması objektif, hesap verebilir denetime engel oluşturmaktadır. İlgili kişi “benim şirketle ilgim yok” demesine rağmen, para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde bilimsel yayın yapma maksadı ile çalışan bu şirketin kurucusu ve aynı zamanda 16 yaşından küçük oğlu bu şirketin en büyük ortağıdır.

YÖDAK Başkanı Sn. Turgay Avcı’nın daha önce başlatılan denetim toplantısını engellediğini bilmemize rağmen, ilgili kişi aleyhine görevden almak hedefi ile derhal soruşturma başlatılmasını talep eder, bilimsel etik konusunda YÖDAK’ın daha hassas çalışma yapmasına dikkat çekeriz.

Saygılarımızla.