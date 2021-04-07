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KTÖS: İskele'de "Okul arazisi" peşkeş çekildi (VİDEO HABER)

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İskele’de Okul yapımı için kullanılabilecek, devlete ait bir araziden başka bir şahsa ait araziye geçiş sağlanıp parselizasyona olanak sağlanması için bakanlar Kurulu kararıyla 11.5 metre genişliğinde arazi boyunca bir yer verildi.
KTÖS: İskele'de "Okul arazisi" peşkeş çekildi (VİDEO HABER)

İskele’de Okul yapımı için kullanılabilecek, devlete ait bir araziden başka bir şahsa ait araziye geçiş sağlanıp parselizasyona olanak sağlanması için bakanlar Kurulu kararıyla 11.5 metre genişliğinde arazi boyunca bir yer verildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası İskele bölgesinde yaşanan bir arazi talanına vurgu yapmak için  arazi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya KTÖS yetkilileri yanı sıra İskele Yurttaş İnisiyatifi, CTP İskele Örgütü de katılarak destek belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil basına yaptığı açıklamada ; “Devletin okul yapmak için arazi aradığı bir dönemde bölgenin okul yapımına en uygun yerlerinden birinde devlete ait arazi emlak işleri ile uğraşan bir şirkete  peşkeş çekildi.” dedi.

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