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KTÖS: “Karar Alma Sürecine Eğitimciler Ve Sendikalar Da Dahil Edilsin”

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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitim ile ilgili karar alma sürecinde eğitimciler ile sendikaları sürece dahil etmesini ve okulların gönderdiği raporları göz önünde bulundurmasını istedi.
KTÖS: “Karar Alma Sürecine Eğitimciler Ve Sendikalar Da Dahil Edilsin”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitim ile ilgili karar alma sürecinde eğitimciler ile sendikaları sürece dahil etmesini ve okulların gönderdiği raporları göz önünde bulundurmasını istedi.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında  Eğitim Bilim Danışma Kurulu’nun oluşturulmasında ısrarcı olduklarını  belirterek, “Bu kurul ile birlikte eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yön verilebileceğini ifade ederiz” dedi.

Baybora, öğretmen ve öğrencilerin sağlık ve güvenliği için endişe duydukları bir süreçte, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ninn özel eğitim okulları ile ilgili kararını olumlu bulduklarını bildirdi.

Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle özel eğitime öğrenci katılımının yüzde 10 dolayında olduğunu ifade eden Baybora, katılımın düşük olmasının  öğrenciler arasında daha eşitsiz bir durum yarattığını ifade etti.

Özel eğitim okulları açıkken öğretmenlere, öğrencilere, eğitim hizmetlilerine PCR testi yapılmadığını  aşılamada öncelikle ilgili bir gelişme olmadığını kaydeden Baybora, “ Eğitim Bakanlığı daha çok temizlik ve hijyen malzemesi gönderilmesi noktasını, Temel Sağlık Dairesi ve belediye  denetimi noktasını noksan bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.

Baybora, “Temel hedefimiz yüz yüze eğitim olmalıdır. Uzaktan eğitimin çoklu sınırlılıklarını birlikte yaşıyoruz. Aşılama öncelik şemasında öğretmenleri ön sıralarda tutarak okullarda yüze yüze eğitimi sağlıklı ve güvenli başlatacak adımları atmalıyız.” dedi.

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