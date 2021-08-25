  • BIST 1.457,590
  • Altın 485,64
  • Dolar 8,3950
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

KTÖS: Pasaport iptali yetmez, tutuklama kararı da çıkarılmalı!

» »
"Yapılması gereken, anayasayı çiğneme ve devleti yıkma suçlamasını ileri taşıyarak, uluslararası tutuklama emri çıkarmaktır."
KTÖS: Pasaport iptali yetmez, tutuklama kararı da çıkarılmalı!

İşte KTÖS'ün yaptığı açıklama;

4 Mart 1964’te Türkiye’nin de onay verdiği, 186 sayılı Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü, anayasası ile vatandaşlarının haklarını korumakla yükümlüdürler.

Demokratik devletler anayasa, yasalar ve yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde hareket eder ve vatandaşları arasında ayrım yapmaz. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının adanın kuzeyindeki TC işbirlikçisi ayrılıkçı 14 kişiye dönük aldığı pasaport sürelerini dondurma kararının yetersiz bir yaptırım olduğunu ve kuzeydeki ayrılıkçılara propaganda malzemesi vererek New York’ta öngörülen görüşme sürecini dinamitleme anlamı taşıdığını vurgulamak isteriz.

Bilindiği üzere Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının 185. Maddesi ile Garanti ve İttifak Antlaşmalarının 1. Maddesi, “Taksim”i ve “İlhak”ı (Enosis) yasaklamaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, taksim söylemi yapıp, bunu siyasi bir talep olarak masaya getiren Sn. Tatar ve arkadaşlarının “devleti yıkma” misyonuna karşı gerekli adımı atmalıdır. Bunu, pasaportların sürelerinin dondurulması adımı gibi gülünç bir girişimle yapmak,  mümkün değildir. Bu girişim, Kıbrıs Rum kamuoyuna verilen bir seçim rüşvetidir. Yapılması gereken, anayasayı çiğneme ve devleti yıkma suçlamasını ileri taşıyarak, uluslararası tutuklama emri çıkarmaktır.

Geçmişte yaşanan çatışmalarda rol alan katillerin yargı önüne çıkarılmaması ile ilgili izlenen siyaseti bu olayda da görmekteyiz. Demokratik devletler suçluları korumaz. Bu olayda da, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına aykırı olarak taksim isteyenleri yargı önüne çıkarırken, enosis söylemi ile “Kıbrıs Yunandır” söylemi yapanları da yargı önüne çıkarmak şarttır.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturanlar, Kıbrıs’ın kuzeyinin kolonileştirilmesi ve demografik yapısının değiştirilmesine yönelik olarak adanın kuzeyine nüfus yığan Türkiye yetkililerini ve onların yerli işbirlikçilerini de yargı önüne çıkarmalıdırlar.

“Bir ülkeye askeri güçle girilirse, oraya nüfus taşınamaz” ilkesi, 1949 Cenevre Sözleşmesinin açık bir hükmüdür. Bu ilkeye aykırı davranmak, savaş suçudur. Bu nedenle, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturanların, sorunu sadece bir “Maraş” konusu olarak ele almalarını yeterli görmemekteyiz. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve anayasasını koruma yükümlülüğünü garantörlere hatırlatmak, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına aittir.

Bu çerçevede, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturanlara, anayasayı çiğneyen bölücü taksimcilere, ırkçı Enosiscilere ve işgalci garantöre karşı hukuk kurallarını daha ciddiyetle çalıştırması çağrısı yaparız.

Saygılarımızla,

 

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis'ten Tatar'a kendi lafını hatırlatan pasaport cevabı!25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:05
  • Erhürman: “Memleketi Enkaza Çevirdiler”25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Siyasi Bir Meseleyi Bireyselliğe Çekiyorlar25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:32
  • Tüp Gaza okkalı zam geldi! 17 TL fiyat arttı25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30
  • Sedat Simavi Meslek Lisesi’nde Üretilen Elektrikli Araba ve Tarımsal Amaçlı Drone Yarın Tanıtılıyor25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:28
  • Vision Cyrpus Derneği’nin Genel Kurulu Yapıldı25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:26
  • FDA’nın onayından sonra Uğur Şahin’den BioNTech aşısı açıklaması25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:44
  • Güney Kıbrıs'a doğru yüzen Lübnanlı henüz bulunamadı25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:36
  • Kıbrıs Türk tarafının hellim ihracatı Rum Basınında25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti