KTOY Temsilcileri Derneği Kuruldu

Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği Kuruldu . Dernek Başkanlığına Mehmet Çangar , Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Şaban Emre , Ayer Yarkıner (As Başkan), Esra Ercantan Yetkili, Tutku Kombos Muharremoğlu, Aysel Ürel Şahoğluları ve Özden Mehmed seçildiler ,

Kurucuların tümü AB regülasyonlarında ve yetkilerinde KKTC'de araç satış ve satış sonrası hizmetleri sunmaktadırlar.

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

Hepinizin de bildiği gibi ülkemizde trafikte seyreden araçların İnsan, çevre sağlığı ile trafikte güvenli kullanımlarına ait ciddi sorunlar ve zafiyetler vardır. Bu sorunları ve önerilerimizi bireysel olarak ilgililere aktarmamıza rağmen maalesef tatmin edici çözümler belki de bizim de organize olamamamızdan dolayı gerçekleşememiştir. Trafikte seyreden araçların birçoğu 2 inci el olarak adaya ithal edilirken güvenlik donanımları ile insan ve çevre sağlığı açısından yeterli önlemlere sahip oldukları ile ilgili gerekli denetim yapılamamaktadır.

Derneğimiz (KTOYTD) ülkemizde aktif faaliyet gösteren 11 otomotiv (otomobil, ticari araç, iş makinası, inşaat makinası ve deniz aracı ) yetkili bayilerin ve distribütörlerin direktörleri tarafından kurulmuştur. Bünyemize yeni arkadaşlar da katılacaktır. Araç bayileri/distribütörleri olarak kamusal sorumluluğumuz vardır. Firmalarımız verdiği hizmetler yönünden araç üreticileri tarafından AB normlarına göre de denetlenmektedir.

Ülkemizde araç kayıt mevzuatı çok eski dönemlerden kalmıştır ve çağdaş araçlara göre AB normları da dikkate alınarak güncellenmeleri gerekmektedir, Aksi halde her gün;

Çevre kirliliği artarak devam edecek, ülkemizdeki akciğer kanser hastalıklarını tetikleyen bir faktör de budur. Araç eksoz emisyonları diye kurulan sistem de doğru değildir. Çünkü eksoz emisyon standartı ülkemizde yoktur. Türkiye’nin de içinde bulunduğu G-20 ülkeleri, AB ülkeleri de dahil eksoz emisyon seviyesini Euro 6 ya çıkarmıştır. Euro 6, eksoz emisyon seviyesi eksoz gazlarının su buharı olarak çıkması demektir. Bu ne kadar güzel ve sağlıklı bir durum olacaktır, Trafik mevzuatları yeterli olmaması nedeniyle ithal edilen araçların sahip olması gereken güvenlik sistemleri ile ilgili de bir regülasyon bulunmamaktadır. Araç kategorileri de bilinçli olarak AB normlarına göre belirlenmemiştir. 2 inci el ithal edilen araçların çağdaş güvenlik sistemlerine sahip olup olmadıkları ülkemizde tespit edilememekte veya tespit edilmesi için yasal bir mevzuat bulunmamaktadır.

İşte derneğimizin esas kurulmasının amacı da; Üyelerimizin sahip olduğu bilgi ile ülkemizde çağdaş trafik kurallarına uygun güvenli, insan ve çevre dostu araçların ithali, kayıtlanması ve denetimleri ile ilgili Türkiye’nin de uyguladığı AB regülasyonlarının ülkemizde de uygulanabilir olması için her türlü desteği vermek için derneğimizi kurduk. Neden bizim ülkemizde insan sağlığına uygun, çevre dostu araçların ithalini ve kullanımını sağlayamıyoruz, neden yollarda kullanılan araçlar, karşı şeride geçerek, aşırı hız ve benzeri nedenlerle kaza yapmalarını normal kabul ediyoruz. Bunlar çok çağdışı kalmış araçların trafikte kullanılmalarının ve çağdışı kuralların sonucudur. Bu sorunları çözmemek için hiçbir geçerli neden yoktur. Sadece istek, motivasyon ve bilgi eksikliği vardır. Kurulan derneğimiz bu konuda ilgili resmi ve sivil kurumlarla iş birliği yaparak araçların insan ve çevre sağlığı ile yol güvenliği standartlarında olması için gerekli önerileri sunacaktır. Derneğimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Yönetim Kurulu ; Mehmet Çangar, Şaban Emre , Ayer Yarkıner, Esra Ercantan Yetkili, Tutku Kombos Muharremoğlu , Aysel Ürel Şahoğluları , Özden Mehmed.

Mehmet ÇANGAR

Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilciler Derneği Başkanı