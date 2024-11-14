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KTSO ve KTEZO, kapanma hızı artan esnaf için eylem düzenleyecek

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KTSO ve KTEZO, Çarşamba günü saat 10.00’da Başbakanlık kavşağında eylem düzenleyecek.
KTSO ve KTEZO, kapanma hızı artan esnaf için eylem düzenleyecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 20 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Başbakanlık kavşağında “Biz orada olacağız, sen de orda ol” çağrısıyla ortak eylem kararı aldı.

KTSO ve KTEZO’dan yapılan ortak açıklamaya göre, eylem, çok zor koşullar altında ayakta durmakta zorlanan sanayicilerin ve her geçen gün kapanma hızı artan esnaf ve zanaatkârların sesini duyurmak adına “Nesli Tükeniyor!” sloganı ile düzenleniyor.

Hükümetin, tüm çabalarına karşılık verdiği sözleri icraata dönüştürememesi ve taleplerinin karşılanmaması nedeniyle eylem kararı aldıkları belirtilen açıklamada, taleplerinin, tüm dünyada idarelerin yerli sanayici, esnaf ve zanaatkârlara sağladığı desteklerle paralel olduğu ifade edildi.

Açıklamada talepleri şöyle sıralandı:

“Üretim girdi maliyetlerinin düşürülerek temel gıda maddelerinin enflasyon karşısında rekabet gücünün arttırılması, elektrik teşviki ve yenilenebilir enerji kullanımı için üreticinin önünün açılması, sigorta prim desteği ve yerli istihdama destek, yerli üretimi koruma politikaları, düşük faizli veya faiz destekli finansman imkânları, yerli üreticiye yatırım kolaylığı”

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