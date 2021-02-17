KTTB: Karantinasız girişler yeniden kapanmaya yol açar

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yayınladı:

ÜLKEMİZİN KARANTİNASIZ GİRİŞLERE AÇILMASI KARARI İLE İLGİLİ KTTB GÖRÜŞÜ

COVID-19 Pandemisi dünyada, yakın coğrafyamızda ve ülkemizde sürmektedir.

Varyant virüslerin gelişimi ile virüsün bulaşıcılığının artması, buna bağlı olarak hasta sayısında ve hastane kapasitesinin kullanımında artış olduğu ve devam edeceği beklenmektedir. Başbakanlık tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümet tarafından 1 Nisan2021 itibarı ile 2 doz aşısını olmuş kişilerin ülkemize karantinasız girişlerine izin verilmesi planlanmaktadır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, KTTB COVID-19 Bilimsel Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda 17.2.2021 tarihinde yaptığı değerlendirmede:

-2 doz aşı yapılmış kişilerin kendileri hasta olmaktan korunmaya başlamış olsalar bile virüsü başkalarına bulaştırabileceğine dair bilimsel veriler olması,

-Ülkemizde tüm toplumun aşılanmasının tamamlanmamış olması,

-Ülkemizde yaygın olarak kullanılan aşılar sonrası beklenen toplum bağışıklık yanıtının oranının COVID-19’un toplumsal yayılımının hızını kesmekte ne derece etkili olacağının henüz bilinmemesi nedenleri ile

Ülkemizin 2 doz aşı olmuş kişilerin girişine karantinasız olarak açılmasının şu anda uygun olmadığını kararlaştırmıştır.

Önümüzdeki süreçte bu konudaki bilimsel verilerin artması ile konunun yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağını, 2 doz aşı yapılmış kişilerin ülkeye girişlerinde PCR test veya başka bir test talep edilmesi durumunda bile bu aşamada böyle bir uygulamanın halk sağlığı açısından çok riskli bir adım olacağını belirtmek isteriz.

İçinde bulunduğumuz kapanma ile toplumun her kesiminde artmakta olan sosyoekonomik ve psikolojik sorunlar dikkate alındığında yeniden kapanmaya yol açabilecek bu gibi kararların çok temkinli ve bilimsel veriler temelinde alınmasını uygun bulmaktayız.