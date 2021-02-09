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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

KTTB Varyant virüs hakkında alınması gereken tedbirleri sıraladı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası mutasyon virüs hakkında bir açıklama yayınladı
KTTB Varyant virüs hakkında alınması gereken tedbirleri sıraladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası mutasyon virüs hakkında bir açıklama yayınladı:

Virüslerin, özellikle de koronavirüslerin de içinde bulunduğu RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genetik materyallerinde mutasyonlar gelişmesi beklenen bir şeydir. Mutasyonların çoğunluğu ciddi bir etki yaratmamakla birlikte, bazı mutasyonlarla bulaşıcılık artarak virüs avantaj sağlayabilir.

Günümüzde de COVID-19 hastalığına neden olan SARS CoV-2 mutasyonlarının dünyaya yayılmakta olduğu ve COVID-19’un küresel tehdit oluşturmaya devam ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar tanımlanan mutasyonlara bağlı oluşan SARS CoV-2 varyantlarının (B.1.1.7, B.1.351, P.1) yapılan ön çalışmalarda bulaşma hızlarının artmış olabileceği düşünülmektedir.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre “ülkemizden mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı tespit edilmiştir.”

Söz konusu B1.1.7 varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızının daha yüksek olduğu uzmanlar tarafından hesaplanmıştır.

Bugüne kadar varyantların görüldükleri toplumlarda yayılarak baskın hale geldikleri gözlemlenmektedir. Diğer taraftan toplum içinde enfeksiyon yayılımı ne kadar az olursa varyantların yayılma olasılığının da o denli azalacağı söylenebilir. Salgının yayılma hızını kesmek için alınan kısıtlama tedbirlerinin sürdürülmesinin yanı sıra aşılamanın hız kesmeden devamı ve aktif takip yapılması önemini daha da artırmıştır.

Gelinen aşamada toplumumuzda salgının hızını kırmada faydalı olabilecek tedbir ve uygulamalar:

1-Ülkeye girişte güvenilir bir test uygulaması, girişleri takiben ek olarak gelinen ülkedeki salgının durumuna uygun bir süre karantina uygulanması (şu anda tüm ülkeler için 14 gün) ve test tekrarı ile negatiflik aranması.

2-Toplumsal ve bireysel önlemlere uyumun her zamankinden daha fazla önemli olduğunun hatırlatılması:

-Doğru maske kullanımı,

-Kişiler arasında en az 2 m’lik fiziksel mesafenin korunması,

-El hijyeni kurallarına uyulması.

3-Kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla, çok kişiyle bulunmama.

Kapalı alanların sık sık ve yeterli havalandırılması.

4-Mümkün olduğunca evde kalma, gereksiz seyahatleri erteleme ve evden mutlak çıkılması gerektiğinde maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak en hızlı şekilde eve dönülmesi.

5-Halk sağlığı önlemlerine, aşı çalışmalarına, klinik hasta izlemine ve tedaviye katkıda bulunabilecek, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir moleküler sürveyans planı ile ülke şartlarına uygun, doğru, etkin ve hızlı veri üretilmesi ve paylaşılması.

6-COVID-19’un toplumdaki yayılma hızı, bulaşma dinamikleri ve hastalık şiddetindeki olası değişikliklerin ülke bazında yakın izlem ile erken fark edebilmesini sağlayacak sistemlerin kurulması.

7-Toplumda aşılanmışlık ve bağışıklık oranlarının henüz yeterli düzeylerde olmamasından dolayı uygulanmakta olan sıkı kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda son derece temkinli olunması.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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