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KTTB ve TAK işbirliği içinde olacak

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.
KTTB ve TAK işbirliği içinde olacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sağlık haberleriyle ilgili olarak KTTB ile TAK’ın işbirliği ve yakın diyalog içinde olması kararlaştırıldı. Sağlık haberlerinin toplumun geniş kesimini ilgilendirdiğini kaydeden TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, bununla birlikte bu tür haberlerin çok hassas olduğuna vurgu yaptı. KTTB Başkanı Özlem Gürkut da, KKTC’de yaşanan sağlık haberleriyle ilgili olarak basın ile iyi bir iletişim içinde olmayı amaçladıklarını, kendisinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin, ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi TAK muhabirlerine sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.  Gürkut, muhabirlerin sağlık haberciliği konusunda uzmanlaşmalarına da katkı koyabileceklerini ifade etti. KTTB, ziyaret sırasında TAK’ın 45. kuruluş yıldönümünü de kutladı.

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