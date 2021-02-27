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KTTB:Özgür Basına ve Hastalarımıza Yapılan Saldırıları Kınarız

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaparak Basının ve sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirtti
KTTB:Özgür Basına ve Hastalarımıza Yapılan Saldırıları Kınarız

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaparak Basının ve sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirtti

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

KTTB'nin açıklaması şu şekilde:

Özgür Basına ve Hastalarımıza Yapılan Saldırıları Kınarız

COVID-19 Pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık alanı ile birlikte yaşamın tüm kademelerinde etkili olmakta, olumsuz etkileri tüm önlemlere rağmen devam etmektedir.

 

Salgın nedeni ile insanlarımız hasta olmakta, sevdiklerinden ayrı kalacakları, uzun ve zorlu tedavilere ihtiyaç duymakta, hatta yaşamlarını yitirenler olmaktadır. Bu mücadele başta sağlık çalışanları olmak üzere ülkemizdeki birçok kesimin işbirliği ve sonuçta hepimizin ortak çabası ile sürdürülmektedir.

 

Toplumumuzun sadece sağlık değil ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda da zor bir sınavdan geçtiği bu günlerde dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacımız olduğu açıktır. Buna rağmen toplumun farkındalık ve bilinçlenmesinde önemli katkıları yadsınamayacak olan, haber alma ve bilgi edinme hakkımız için pandemi boyunca da yüksek risk altında, gecesini gündüzüne katarak çalışan basın emekçilerimize yönelik çirkin söylemlerde bulunan bazı kişiler, bununla da kalmayarak COVID-19 hastalarımız ve temaslılarımızın büyük zorluk ve fedakârlıkla sürdürdükleri tedavi ve takip süreçleri ile de dalga geçmiştir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, basın emekçilerimizin ve hastalarımızın her zaman yanında olacağımızı bir kere daha hatırlatır, bu çirkin saldırıları kınarız.

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