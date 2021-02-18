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KTTO Başkanı Deniz Sivil İtaatsizlik Eylemi uyarısında bulundu

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, SesKıbrıs Web TV'de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.
KTTO Başkanı Deniz Sivil İtaatsizlik Eylemi uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, SesKıbrıs Web TV'de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Sağlık Üst kurulu ile birlikte açılım ile ilgili bir karar üreteceğini anımsatan Deniz, pazartesi gününden itibaren sektörel açılımlar beklediklerini ifade etti.

 

Perakende sektöründe bulaş riski çok az

Turgay Deniz şöyle konuştu:

“Kısmi açılma konusu konuşuluyor. Hafta sonu yapılacak Sağlık Üst Kurulu toplantısı sonrasında Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar olacak. Açılacak mıyız, hangi sektörler açılacak gibi. Sağlık Üst Kurulu ilk kez bizlerden de görüş istedi ve biz görüşlerimizi dün sunduk. Umarım üst kurul toplantısında bu görüşler değerlendirilir. Sağlığımız elbette en önemlisidir ama sağlığı korurken ekonomik ve sosyal yaşantımızı da tamamen karartamayız. Bütünlüklü bir çalışma yapılmalıdır. Siyasi irade çok önemli. Açılma konusunda da şunu söyleyeyim, perakende mağazalar yani ithalat yapan firmalar ve mağazacılık yapılan yerlerde temas yoğunluğu açısından en minimum yerlerdir. Yani bu mağazaların ayakkabı satan, elbise satan ya da beyaz eşyacı veya mobilyacı gibi mağazalar önünde hiç kuyruk gördünüz mü? Daralan bu ekonomide ciroların düştüğü bu durumda mağazaların açık olması bulaşı körükleyen bir unsur oluşturmaz. Ekonominin çarkları dönmeli”

"Sivil itaatsizlik yapacağız"

Turgay Deniz açıklamalarına şöyle devam etti:

"Açıklıkla söylüyoruz. Eğer inşaat, sanayi gibi imalat sektörleri açılır ve perakende sektörü kapalı tutulursa sivil itaatsizliğe başlayacağız. Üyelerimizin pazartesi gününden itibaren açmaları çağrısı yapacağız. Bakanlar kurulunun açıklayacağı karar sonrasında Ticaret Odası Meclisi olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir. Alınacak kararlar değerlendirilecek ve dediğim gibi sıfır risk grubunda olan perakende satış mağazalarının kapalı tutulup başka sektörlerin açılması durumunda karar üreteceğiz. Meclisimizin alacağı karar doğrultusunda da duyuruları yapacağız. Şu an itibarıyla görülen şu; eğer başka sektörler açılır ve parkende mağazalar açılmazsa sivil itaatsizlik kararı alacağız. Biz meclis toplantımızda bu karar aldık. Hükümetin kararlarını açıklaması sonrasında olağanüstü toplanıp yol haritamızı belirleyeceğiz”

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