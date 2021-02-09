  • BIST 1.544
  • Altın 418,037
  • Dolar 7,0709
  • Euro 8,5520
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

KTTO Başkanı Deniz:Pazar günü uygulanan karar her gün için uygulanmalıdır

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz:“Pazar günü uygulanan karar her gün için uygulanmalıdır. Marketleri bir süre kapatsanız kimse açlıktan ölmez”
KTTO Başkanı Deniz:Pazar günü uygulanan karar her gün için uygulanmalıdır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının esasen tam kapanma olmadığını savunan Turgay Deniz, “Herkes dışarıda, görüyoruz...” dedi.

"KAPANMANIN MALİYETİ 100 MİLYON TL, GEÇEN ZAMANA YAZIK"

Kapanmanın maliyetinin 100 milyon TL olduğunu ve geçen zamana üzüldüğünü dile getiren Deniz, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Pazar günü için ürettiği kararın tam sokağa çıkma yasağı olduğunu ifade ederek, “Pazar günü uygulanan karar her gün için uygulanmalıdır. Marketleri bir süre kapatsanız kimse açlıktan ölmez” diye konuştu.

Pazar günü uygulanan bir günlük tam kapatmayla sonuç alınamacağını dile getiren Deniz, vakalara bakıldığında, artışın devam ettiğini vurguladı.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uygulanan cezanın da kesin olması gerektiğini ifade eden Deniz, “Küçük bir ada ülkesindeyiz. Herkes birbirini tanıyor. Ceza yiyen biri örneğin araya aracı kokuyor, cezasını sildiriyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Cezai tedbirlerin çok da yürümediği ortadadır” diyerek, tam kapanma çağrısını yineledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Nava İle Yarın Telekonferans Aracılığıyla Görüşecek09 Şubat 2021 Salı 17:37
  • Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu toplandı09 Şubat 2021 Salı 17:30
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yarın KKTC'ye Gelecek09 Şubat 2021 Salı 17:12
  • Bakan Pilli'den aşı hakkında önemli açıklamalar09 Şubat 2021 Salı 17:12
  • İşte KKTC'nin Aşı Planı09 Şubat 2021 Salı 17:06
  • Akıllara zarar firar!09 Şubat 2021 Salı 16:37
  • Çakıcı:''Temel tüketim ürünleri çok kısıtlı kar ile satılsın''09 Şubat 2021 Salı 16:26
  • Baybars:“Hükümet karar almakta gecikmeseydi günlük 100 vakaya ulaşılmazdı’’09 Şubat 2021 Salı 16:10
  • 2 Ay hükümsüz tutuklu kalacak!09 Şubat 2021 Salı 15:59
  • Pfızer-Bıontech Aşısı, Kovid-19'un İngiltere Ve Güney Afrika'daki Türlerini Etkisiz Hale Getirebilir09 Şubat 2021 Salı 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti