  • BIST 1.559
  • Altın 442,931
  • Dolar 7,4152
  • Euro 9,0262
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

KTTO: “Plansız Kapanma, Tüm Ülkeyi Kaosa Sürükler”

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kontrolsüz, plansız ve programsız bir kapanmanın ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirtti.
KTTO: “Plansız Kapanma, Tüm Ülkeyi Kaosa Sürükler”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kontrolsüz, plansız ve programsız bir kapanmanın ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirtti.

Deniz, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, artan vakalar ve sağlık sisteminde yaşanan sorunların tüm ülkede büyük endişe yarattığını kaydetti. Deniz, Sağlık Bakanlığı’nın ‘tam kapanma’ kararı almaya hazırlandığını öne sürdü. 

Bu durumun çaresinin, “ülkeyi daha da kaosa ve iflasa sürükleyecek” 21 gün kapanma olmaması gerektiğini savunan Deniz, salgının önlemleri ve denetimleri artırmakla kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

“Devlet, özel sektörün yaşadığı sorunlara hep seyirci kalmakta ve özel sektör çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapmaktadır” diyen Deniz, eğer 21 gün kapanma kararı verilecekse, devletin, hem kamu, hem özel sektörde tüm çalışanlara sahip çıkması gerektiğini kaydetti. 

“21 gün kapanma şu an kötü olan ekonominin daha da dibe vurmasını sağlayacaktır. İflasın eşiğinde olan işletmeler batacak, çoğu kişi işsiz kalma ile karşı karşıya gelecektir” şeklinde devam eden Deniz, önlemlerin artırılmasının hem salgın hem de ekonomi için büyük önem arz ettiğini dile getirdi. 

Deniz “Önce tedbir alınmalı, son çare olarak kapanma düşünülmelidir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alsancak Belediyesi:''Artık Bitirelim Bu Yolu!''13 Ocak 2021 Çarşamba 16:03
  • Arıklı Müdahale Etti Akaryakıt İhalesi İptal Edildi13 Ocak 2021 Çarşamba 16:02
  • KTOEÖS:''Devlet okulları yıkılma tehlikesi altındadır''13 Ocak 2021 Çarşamba 16:00
  • Tatar, parti başkanlarıyla görüşecek13 Ocak 2021 Çarşamba 15:56
  • Cypfruvex, Sıkma Limonun Tonunu 900 Tl’ye Alacak13 Ocak 2021 Çarşamba 15:48
  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Onaylandı13 Ocak 2021 Çarşamba 15:14
  • Ergün: “Ekonomik İstikrar İçin Siyasi İstikrar Gerekir”13 Ocak 2021 Çarşamba 15:13
  • Kanatlı: Ayhan Arıklı YDP Genel Başkan yardımcısı13 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • Hasan Akın'ın kızı:''Babamı Covid'den kaybetmedik''13 Ocak 2021 Çarşamba 14:46
  • 2020 Yılı Arıcılık Kovan Başı Destekleme Ödemesi Yapıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti