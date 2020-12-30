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KTTO Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “2021 yılı ülkemize ve insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” dileğinde bulundu.
KTTO Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “2021 yılı ülkemize ve insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” dileğinde bulundu.

KTTO yayımladığı yeni yıl mesajında, bu yılın dünya ve ülke adına zorlu süreçlerden geçen bir yıl olduğu, 2020’de tüm dünyada ve ülkede toplumu umutsuzluğa sevk eden pek çok olumsuz olay yaşandığı kaydedildi. 

KTTO mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle koronavirüsün yayılımıyla ölümler yaşanıp, insan sağlığı tehdit altına girerken ekonomik sıkıntıların baş göstermesi ve işsizlik gibi sorunlar tüm dünyayı sardı.

Tüm bunlara rağmen ‘Bir yerde yaşam varsa orada umut her zaman vardır’ diyerek 2021 yılını büyük, güzel ve aydınlık umutlarla karşılıyoruz. Bu yıl yaşanan olumsuzlukların hepsinin yeni yılda son bulmasını yürekten temenni ediyoruz. 

Karşıladığımız yılda, yaşamın, umudun, güzelliğin var olduğunu göstermek için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. 

2021 yılının hem maddi hem manevi yönden, sağlık ve huzurla geçmesini dilerim.
Yeni yılınız kutlu olsun.”

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