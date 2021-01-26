KTTO:Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası bir açıklama yaptı:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez.

45/2018 sayılı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesinin kararları, ülkedeki Covid -19 hasta sayısı, dağılımı, temaslı sayısı ve hastane olanakları göz önüne alınarak alınmış kararlardır. Ülkemiz pandemi gerçeklerine dayanan bilimsel ve halk sağlığını koruma amaçlı bu kararların Bakanlar Kurulu tarafından “revize” edilmesi veya uygulanmaması hukuka aykırıdır. Ekonomik gerekçeler ileri sürülerek yapılan bu müdahale Covid-19 hasta sayısının artışına ve sağlık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bakanlar kuruluna çağrımız, “Hukuk ve bilimin gösterdiği yolda gidilmesi” ve komitenin kararlarının ivedi uygulanmasıdır. Önce SAĞLIK