  • BIST 1.473
  • Altın 436,549
  • Dolar 7,2705
  • Euro 8,8187
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

KTTTB hükümetten 7 Talepte bulundu

» »
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Asbaşkanı Mustafa Dağgül, taşımacıların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinerek, taşımacıların bu süreçte ayakta kalabilmesi için hükümete bazı talepleri olduğunu açıkladı.
KTTTB hükümetten 7 Talepte bulundu

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Asbaşkanı Mustafa Dağgül, taşımacıların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinerek, taşımacıların bu süreçte ayakta kalabilmesi için hükümete bazı talepleri olduğunu açıkladı.

Dağgül’ün açıklması şöyle;

‘’Biz Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (KTTTB) olarak ülkemizde yaşanılan pandeminin son zamanlarda ciddi anlamda artışta olması nedeni ile alınan kapanma kararının kaçınılmaz olduğunu ve herşeyden öte öncelikli halkımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. 2020 Mart ayında yaşadığımız birinci kapanmadan çok daha tecrübeli ve planlı davranarak öncelikli etkilenen sektör olan toplu taşımacılığın altında var olan öğrenci, turizm ve güzergah taşımacılığına gereken önlemler alınarak, katkıların verilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Bu bağlamda öncelikli alınması gereken önlemler arasında;

1. Kapalı kalınan aylara ait Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerinin devlet tarafından muaf tutulması,

2. Devletin 50/2000 Yolcu Eşya Taşıma Yasası kapsamında T izinli olan yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlardan seyrüsefer, muayene ve T izni harcı gibi tüm diğer alacaklarının en az 6 ay boyunca ötelenmesi veya en az 1 yıl boyunca indirime gidilmesi,

3. KKTC Merkez Bankası, KKTC Kalkınma Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli enstrümanlar kullanılarak bankalara olan sektörel borç ve taksitlerinin faizsiz şekilde en az 6 ay ötelenmesi,

4. Sektörde istihdam edilen personellerimize 1500 TL maaş desteğinin en az 6 ay boyunca devam etmesi,

5. Turizm taşımacısı ada geneli 262 meslektaşımıza hibe cansuyu niteliğinde destek verilmesi,

6. MEB sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapan tüm taşımacılar kapalı kabul edilip, taşınamayan toplam gün sayısının % 50’sinin kesintisiz ödenmesi,

7. Risk grubunda olan tüm toplu taşıma personeline aşı yapılması.

Doğru olduğuna inandığımız bu kapanma sürecini tekrar yaşamamak adına, alınması gereken tüm önlemleri en üst düzeyde alıp, maske, mesafe, hijyen kurallarını herkesin uygulaması ve devletimizin tüm aşılamaları eksiksiz tamamlayarak sağlıklı bir şekilde açılmayı umut ederiz. Doğru planlama ve aşılama hem turizm hem de eğitim sektörünün de önünü sağlıklı bir şekilde açacak ve ekonomiye can verecektir.’’

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 1 Şubat Pazartesi)01 Şubat 2021 Pazartesi 09:09
  • Tandoğan Yalkut yazdı..."Sağlık Olsun"01 Şubat 2021 Pazartesi 08:03
  • Atakan'dan Arıklı'ya gönderme...."bulunduğu makamın ağırlığını da kaldırabilme gerek"31 Ocak 2021 Pazar 23:39
  • Başbakan Saner'den Bankalardaki Mevduatlarla ilgili açıklama...31 Ocak 2021 Pazar 22:43
  • CTP'li Toros'tan önemli ekonomik paket açıklaması31 Ocak 2021 Pazar 21:57
  • Hasan Özbengü'den acı haber...31 Ocak 2021 Pazar 21:49
  • Arıklı: Yanlış anlaşıldım, mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yok!31 Ocak 2021 Pazar 21:20
  • Pilli:38 pozitif vaka31 Ocak 2021 Pazar 20:17
  • Covid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var31 Ocak 2021 Pazar 20:12
  • Rogers: COVİD19 değil #halkkazanacak31 Ocak 2021 Pazar 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti