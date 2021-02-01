KTTTB hükümetten 7 Talepte bulundu

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Asbaşkanı Mustafa Dağgül, taşımacıların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinerek, taşımacıların bu süreçte ayakta kalabilmesi için hükümete bazı talepleri olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Asbaşkanı Mustafa Dağgül, taşımacıların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinerek, taşımacıların bu süreçte ayakta kalabilmesi için hükümete bazı talepleri olduğunu açıkladı.

Dağgül’ün açıklması şöyle;

‘’Biz Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (KTTTB) olarak ülkemizde yaşanılan pandeminin son zamanlarda ciddi anlamda artışta olması nedeni ile alınan kapanma kararının kaçınılmaz olduğunu ve herşeyden öte öncelikli halkımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. 2020 Mart ayında yaşadığımız birinci kapanmadan çok daha tecrübeli ve planlı davranarak öncelikli etkilenen sektör olan toplu taşımacılığın altında var olan öğrenci, turizm ve güzergah taşımacılığına gereken önlemler alınarak, katkıların verilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Bu bağlamda öncelikli alınması gereken önlemler arasında;

1. Kapalı kalınan aylara ait Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerinin devlet tarafından muaf tutulması,

2. Devletin 50/2000 Yolcu Eşya Taşıma Yasası kapsamında T izinli olan yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlardan seyrüsefer, muayene ve T izni harcı gibi tüm diğer alacaklarının en az 6 ay boyunca ötelenmesi veya en az 1 yıl boyunca indirime gidilmesi,

3. KKTC Merkez Bankası, KKTC Kalkınma Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli enstrümanlar kullanılarak bankalara olan sektörel borç ve taksitlerinin faizsiz şekilde en az 6 ay ötelenmesi,

4. Sektörde istihdam edilen personellerimize 1500 TL maaş desteğinin en az 6 ay boyunca devam etmesi,

5. Turizm taşımacısı ada geneli 262 meslektaşımıza hibe cansuyu niteliğinde destek verilmesi,

6. MEB sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapan tüm taşımacılar kapalı kabul edilip, taşınamayan toplam gün sayısının % 50’sinin kesintisiz ödenmesi,

7. Risk grubunda olan tüm toplu taşıma personeline aşı yapılması.

Doğru olduğuna inandığımız bu kapanma sürecini tekrar yaşamamak adına, alınması gereken tüm önlemleri en üst düzeyde alıp, maske, mesafe, hijyen kurallarını herkesin uygulaması ve devletimizin tüm aşılamaları eksiksiz tamamlayarak sağlıklı bir şekilde açılmayı umut ederiz. Doğru planlama ve aşılama hem turizm hem de eğitim sektörünün de önünü sağlıklı bir şekilde açacak ve ekonomiye can verecektir.’’