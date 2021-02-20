  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

KTTTB'den Güney Kıbrıs'a geçiş talebi

» »
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bir açıklama yayınladı
KTTTB'den Güney Kıbrıs'a geçiş talebi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bir açıklama yayınladı:

GÜNEY GEÇİŞLERİ HAKKINDA TALEBİMİZDİR

BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs raporunda, virüsü kontrol etmek için alınan önlemler geçiş noktalarını kapalı tutmak için bir mazeret teşkil edilmediği yönünde idi.

Bunun yanında Güneyde çalışan işçilerin 7 gün PCR test uygulaması ile karantinasız geçişleri uygun görülmüş ve bakanlar kurulu dün akşam karar üretmiştir.

Belirtmek isteriz ki bizler turizm taşımacılığı yapan KTTTB üyeleri olarak, Güney Kıbrıs hava alanlarından KKTC 'ye gelen yolcularımıza en iyi şekilde yıllardır hizmet vermekteyiz. Birinci kapanmadan sonra Eylül 2020 itibari ile tüm pandemi önlemlerimizi alarak, tüm araçlarımıza şöför ve yolcu ayrımı uygulayıp, her 3 günde bir PCR testi yaparak yolcularımıza en sağlıklı biçimde transfer hizmeti verdik. Ancak Aralık ayı sonu itibari ile bu imkan ortadan kaldırılmış ve güneyden gelen yolcularımız güneydeki rum taksicilere mecbur bırakılmıştır. Bu durum hem güneyde teması artırdığı için salgın riskini artırmakta hem de bizlere ekonomik zarar vermektedir. Ayrıca alınan bu kararın aklı tutar tarafı bulunmamaktadır.

Bu vesile ile güney hava alanlarına uçuşların başlaması, güneye çalışmaya giden ekmekçi kardeşlerimize 7 günlük PCR testi ygulanması ile karantinasız geçiş hakkı tanınması ile biz transfer işi yapan üyelerimize de çalışmalarını icra edip, kazanç sağlayabilmemiz için üç günde bir PCR testi durumunda, geçiş hakkı verilmesini talep ederiz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi20 Şubat 2021 Cumartesi 10:03
  • Arıklı: 11 Nisan'da demokrasi şöleni yapacağız20 Şubat 2021 Cumartesi 09:57
  • Avcılık Federasyonu: '' Avcı doğanın bekçisidir ''20 Şubat 2021 Cumartesi 09:40
  • Aşı Bitti ! Tepkiler artıyor..20 Şubat 2021 Cumartesi 09:35
  • Lefkoşa Surlariçi’nde ev yangını!20 Şubat 2021 Cumartesi 09:17
  • Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dikkat!20 Şubat 2021 Cumartesi 09:13
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı ? (20 Şubat 2021)20 Şubat 2021 Cumartesi 09:03
  • Canaltay:Turizmden geçinen diğer ülkeler gibi çift doz aşı olanların ülkeye girişlerini sağlamamız lazım19 Şubat 2021 Cuma 23:05
  • YDP'de işler iyice karıştı... Arıklı: Bunlar fitne yalan ve iftiradır dedi..19 Şubat 2021 Cuma 21:56
  • Kıbrıslı Türk Kaz Foncette,1 saat içinde annesi ve nenesini koronavirüs nedeniyle kaybetti19 Şubat 2021 Cuma 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti