KTTTB'den Güney Kıbrıs'a geçiş talebi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bir açıklama yayınladı:

GÜNEY GEÇİŞLERİ HAKKINDA TALEBİMİZDİR

BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs raporunda, virüsü kontrol etmek için alınan önlemler geçiş noktalarını kapalı tutmak için bir mazeret teşkil edilmediği yönünde idi.

Bunun yanında Güneyde çalışan işçilerin 7 gün PCR test uygulaması ile karantinasız geçişleri uygun görülmüş ve bakanlar kurulu dün akşam karar üretmiştir.

Belirtmek isteriz ki bizler turizm taşımacılığı yapan KTTTB üyeleri olarak, Güney Kıbrıs hava alanlarından KKTC 'ye gelen yolcularımıza en iyi şekilde yıllardır hizmet vermekteyiz. Birinci kapanmadan sonra Eylül 2020 itibari ile tüm pandemi önlemlerimizi alarak, tüm araçlarımıza şöför ve yolcu ayrımı uygulayıp, her 3 günde bir PCR testi yaparak yolcularımıza en sağlıklı biçimde transfer hizmeti verdik. Ancak Aralık ayı sonu itibari ile bu imkan ortadan kaldırılmış ve güneyden gelen yolcularımız güneydeki rum taksicilere mecbur bırakılmıştır. Bu durum hem güneyde teması artırdığı için salgın riskini artırmakta hem de bizlere ekonomik zarar vermektedir. Ayrıca alınan bu kararın aklı tutar tarafı bulunmamaktadır.

Bu vesile ile güney hava alanlarına uçuşların başlaması, güneye çalışmaya giden ekmekçi kardeşlerimize 7 günlük PCR testi ygulanması ile karantinasız geçiş hakkı tanınması ile biz transfer işi yapan üyelerimize de çalışmalarını icra edip, kazanç sağlayabilmemiz için üç günde bir PCR testi durumunda, geçiş hakkı verilmesini talep ederiz.