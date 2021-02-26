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Kuaförler, Berberler ve Güzellik Uzmanları Birliği: Önlemleri alıp, sektörü açın

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Kuaförler, Berberler ve Güzellik Uzmanları Birliği: Önlemleri alıp, sektörü açın
Kuaförler, Berberler ve Güzellik Uzmanları Birliği: Önlemleri alıp, sektörü açın

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Berberler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu sektörlerin kapanma döneminden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Bu alandaki hiçbir işletmenin müşterilerinin güvenini kaybetme lüksüne sahip olmadığı belirtilen açıklamada, bin 135 işletme ve binlerce çalışan arasında Covid-19’a yakalanan kişi sayısının sadece 11 olduğu kaydedildi. Teleplerin de sıralandığı açıklamada, “Ülkemizde bu alanda hizmet veren işletmelerin kapalılık süreci daha fazla uzatılmadan, Sağlık Bakanlığı’nın ön gördüğü tüm sağlık koşullarını yerine getirerek bir an önce açılmalıdır” denildi. 

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