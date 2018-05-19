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Küba’da uçak düştü! En az 100 ölü var

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Küba’da Havana’da Jose Marti Uluslararası Havaalanı’ndan kalkışından hemen sonra boeing 737 tipi uçak düştü, en az 100 kişi öldü
Küba’da uçak düştü! En az 100 ölü var

100 kişi hayatını kaybetti Küba’nın başkenti Havana’da bulunan Jose Marti Uluslararası Havalimanından kalkan bir yolcu uçağı düşmesi sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Küba’nın başkenti Havana’da bulunan Jose Marti Uluslararası Havalimanından kalkan, Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu. 104 yolcunun 9 da mürettebatın olduğu uçak Küba’nın bir diğer şehri olan Holguin’e giderken önce radardan çıkan uçağın daha sonra da düştüğü aktarılmıştıKaza 2010 yılından beri yaşanan üçüncü büyük hava kazası olarak kaydedildi.

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