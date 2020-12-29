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Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı için Askı Listelerine İtiraz Süresi Başladı

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Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı için Askı Listeleri ’ne İtiraz Süresi Başladı
Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı için Askı Listelerine İtiraz Süresi Başladı

Kırsal kalkınma kapsamında, bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacı ile hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’na müracaat edenlerin beyanları, Teknik Komite tarafından incelenmiştir. Evraklar, yerleşim yerleri ve arazi bazında yapılan incelemeler sonucunda, tespit edilen bulguları ekte askı listesinde belirtilmiştir.                        

 

Askı Listeleri 29.12.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) 3 iş günü askıda kalacaktır. Müracaat edenler, Komite bulgularını tetkik edip, itirazlarının olması halinde İskele Kaza Hayvancılık Dairesi’ne başvurup itiraz edebilirler.

 

Başvuruda bulunanların hangi konularda itiraz edebilecekleri ve itiraza gelirken getirebilecekleri evraklar aşağıdaki gibidir.

 

1 - 2. Maddeye itirazı olanlar, kimlik kartlarının fotokopisini asıllarıyla birlikte ibraz edecekler.

 

2 - 4. Maddeye itirazı olanlar, Veteriner Dairesi’nden hayvan varlığını ispatlar bir belge                       sunmalılar. Ancak, ilgili belge projeye başvuru kabul edilen tarihten önceki (7 Aralık 2020) hayvan varlığını göstermelidir.

 

3 - 6.maddeye itirazı olanlar, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden ve aynı zamanda komitece gerek görülmesi durumunda istenilen kurumdan maaş almadıklarını gösteren belge ibraz etmelidirler.

 

4 - 7.maddeye itirazı olanlar, kendilerine ait uygun bir barınaklarının olduğunu iddia edenlerdir ki bu koşullar komite tarafından yerinde inceleme yapılarak karar verilmiştir.

 

Başvuru Şartları aşağıdaki maddelerden oluşuyordu

  1. KKTC vatandaşı olmak,
  2. 18-40 yaş aralığında olmak,
  3. Tercihen kadın olmak,
  4. Tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak,
  5. Hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak,
  6. İskele ilçe sınırları içinde ikamet etmek,
  7. Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak,
  8. Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip İskele ilçe sınırları içinde uygun bir barınağa sahip olmak,
  9. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Program kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak,
  10. Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletme belgesi,
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