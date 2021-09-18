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Küfür eden AKP’li başkana karşı İYİ Parti harekete geçti

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Erzurum’da İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırpınar’ın katıldığı bir canlı yayına bağlanarak küfür eden AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e yönelik tepkiler sürüyor.
Küfür eden AKP’li başkana karşı İYİ Parti harekete geçti

Erzurum’da İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırpınar’ın katıldığı bir canlı yayına bağlanarak küfür eden AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e yönelik tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Erzurum teşkilatları ‘Küfür değil, cevap bekliyoruz’ sloganıyla kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden İYİ Parti’nin resmi hesaplarından başlatılan kampanyada, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne sorular yöneltildi.

İYİ Partililer “Maşları ödemek için alt belediyelerden borç aldığınız doğru mu?” diye sordu. İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı da “Canları pahasına çalışan İtfaiye personeline maaşlarının yarısını ödediğiniz doğru mu?” sorusunu yöneltti.

İYİ Parti’nin Erzurum’da başlattığı kampanya, sosyal medya üzerinden kısa sürede gündem oldu.

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