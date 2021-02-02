  • BIST 1.492
  • Altın 427,162
  • Dolar 7,1534
  • Euro 8,6351
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izlettiler

»
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki yapı malzemelerinin satıldığı iş yeri kundaklandı.
Kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izlettiler

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yeri ateşe verildi. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak yangını izlettiği öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyonu aştı01 Şubat 2021 Pazartesi 11:17
  • Türkiye'de koronavirüse karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti01 Şubat 2021 Pazartesi 10:35
  • Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti01 Şubat 2021 Pazartesi 10:06
  • 'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' diyen Oytun Erbaş TV programı sunacak01 Şubat 2021 Pazartesi 09:55
  • Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem01 Şubat 2021 Pazartesi 09:08
  • Türkiye'de PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor31 Ocak 2021 Pazar 23:50
  • Mersin’de köpeklere özel kafe: Menüde biftekten pasta var31 Ocak 2021 Pazar 23:36
  • Başak Demirtaş: Yaşadıklarımız sadece Selahattin'le ilgili değil; Boğaziçi öğrencilerine, TTB'ye, barolara da 'terörist' deniyor31 Ocak 2021 Pazar 22:12
  • İzmir’de bir müzisyen, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti31 Ocak 2021 Pazar 21:57
  • Türkiye'de 6 bin 562 yeni vaka31 Ocak 2021 Pazar 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti