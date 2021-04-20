Kuraklık Çalışmaları Başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi, 2020-2021 Üretim yılı Kuraklık Zararı Değerlendirme çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Komitemiz tarafından, Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmaya başlanılmış olup elde edilecek sonuçlar Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak nihai rapor ve kuraklık haritası hazırlanacaktır.

Bazı bölge ve/veya köylerin miktar olarak diğer bölge ve/veya köylerden daha az yağış aldığı ve verim açısından farklılıklar gösterdiği bilinmekle birlikte, bitkilerin göstermiş olduğu büyüme, gelişme, başaklanma ve verim verilerinin oluşması ile her yıl 1-20 Nisan tarihleri arasında çekimi yapılan uydu fotoğrafı çekimlerinin tamamlanması beklenerek, zararlar saptanmaya başlamıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf ve çözüm odaklı vizyonumuz doğrultusunda yapılan çalışmaları gerek paydaşlarımızla gerekse de basınla paylaşarak 15 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra üreticilerimizin zararları tazmin edilecek ve dün olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olup ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan tarım sektörünün devamlılığı sağlanacaktır.