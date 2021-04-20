Kuraklık değerlendirmesi başladı

Yapılan açıklamada, Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından, tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmaya başlanıldığı, elde edilecek sonuçların Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak nihai rapor ve kuraklık haritası hazırlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Bazı bölge ve/veya köylerin miktar olarak diğerlerinden daha az yağış aldığı ve verim açısından farklılıklar gösterdiği bilinmekle birlikte, bitkilerin gösterdiği gelişme, başaklanma ve verim verilerinin oluşması ile her yıl 1-20 Nisan tarihleri arasında yapılan uydu fotoğrafı çekimlerinin tamamlanması beklenerek zararların saptanmaya başladığı ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yapılan çalışmaları gerek paydaşlarıyla gerekse de basınla paylaşarak 15 Mayıs’a kadar tamamlamayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, “Çalışmalar tamamlandıktan sonra üreticilerimizin zararları tazmin edilecek ve dün olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olup ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan tarım sektörünün devamlılığı sağlanacak” denildi.