İslam aleminin iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı başladı. Bayram namazı, ülke genelindeki tüm camilerde saat 06.05’te kılındı.

Dört gün sürecek bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı. Belediyeler de, her bayram olduğu gibi bu bayram da hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldı.

-Bayram süresince hava açık, sıcaklık 35-38 derece dolaylarında

Bayramın ilk iki günü açık, diğer günler açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Bayramın birinci günü havanın açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Bayram süresince sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 dolaylarında seyredecek.

-Polis 24 saat halkın hizmetinde

Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak. Polis, hayatta vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğu vurgulandı.

Polis açıklamasında, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktayız” denildi.

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.

-Yangın ve hırsızlığa karşı önlem uyarısı

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ev ve işyerlerinde olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebep olmayacak şekilde tedbirlerinizi alınız.”

-“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız”

Bayram tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; 'Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak' olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, ‘emniyet kemerinin’ hayat kurtardığını unutmayınız.”

Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtilen kurallara işaret edilen açıklamada, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu ifade edildi. Boyları 135-150 cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması, boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır” denildi.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmasının zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın, Kurban Bayramı kutlandı, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temenni edildi.

-Lefkoşa Türk Belediyesi…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bayram tatili boyunca hizmetlerine devam edecek. Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, bayram tatiline denk geldiği için 8 Haziran Pazar günü kurulmayacak.

Bayram süresince Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri kurulacak. Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın ilk üç günü kapalı olacak, 9 Haziran Pazartesi ise yeniden yurttaşların hizmetinde olacak.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için gündüz ve gece olmak üzere rutin denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından denetleniyor.

-Alo 185 Çözüm Hattı 24 Saat Devrede

Lefkoşalılar bayram tatili sürecinde tüm taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebilecek. Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecek.

LTB Temizlik Şubesi genel çöp toplama hizmeti bayram süresince rutin şekilde devam edecek. Temizlik Şubesi, bayram öncesi LTB sınırlarında bulunan tüm mezarlıklarda temizlik işlemlerini tamamladı.

-Defin İşlemleri

LTB defin hizmetleri için bayram boyunca da nöbetçi ekipleri ile görevde olacak. Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek. Halk Sağlığı Şubesi ve Yaşlılara Hizmet Birimi Nöbetçi ekipler görev başında olacak

Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak.

-Barınak ve Sokaktaki Canlar için besleme ve bakım hizmetleri devam edecek

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki can dostlara rutin bakım ve besleme hizmetleri verilmeye devam edilirken, sokaktaki canlar için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi bayram süresince görev başında olacak

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’nda nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.

-Kiosk Cihazlarından 7/24 Kontörlü Su Yüklenebilecek ve tüm LTB ödemeleri yapılabilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler ve LTB’ye dair tüm ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.

-Girne Belediyesi

Girne Belediyesi de bayramın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlere devam edecek. Belediyeden yapılan açıklamada, kurban atıklarının mutlaka büyük siyah çöp torbalarına konularak, torbaların ağzının sıkıca kapatılması ve Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi'nde yer alan Girne Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu’na teslim edilmesi gerektiği ifade edildi. Aracı olmayan vatandaşların, 0533 850 54 61 numaralı telefon üzerinden belediye ile iletişime geçebilecek.

Açıklamada, kurban kesimlerinin halka açık alanlarda, ortak kullanım alanlarında ya da insanların görebileceği yerlerde yapılmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatıldı. Ayrıca kurban atıklarının su ve kanalizasyon kanallarına dökülmemesi, çöp konteynerlerine atılmaması ve açık alanlarda bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Girne Belediyesi, söz konusu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan KIOSK cihazları aracılığıyla, fatura ödemelerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Ayrıca vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de gerçekleştirebilecekler.

Öte yandan Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram süresince trafik cezası yazılan vatandaşların cezalarını, ceza makbuzu üzerinde yer alan QR kodu okutarak veya açık olan veznelerden ödeyebilecek.

Bayram tatili boyunca Girne Belediyesi'nin aşağıdaki birimleri halka hizmet vermek için hazır durumda olacak:

Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0533 843 60 57 (su sayaç), Kanalizasyon İşleri: 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği: 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65

Vatandaşlar, bayram tatili boyunca ALO 185 ihbar hattını 7/24 kullanarak acil durumlarda destek alabilecek.

-Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi de, yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerine tatil süresince devam edecek. Merkezde ve köylerde bulunan konut ve işyerlerinin evsel atıkları normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak.

Kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz verilen su normal programında devam edecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup, hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.

Merkez ve Cypfruvex Tartı bayram süresince kapalı olacak. İhtiyaç olması durumunda Cypfruvex Tartı için 0533 834 9507, Merkez Tartı için 0533 8432608 numaralı telefonlar taleplere cevap verecek.

Kesimhane bayramın birinci ve ikinci günü kurbanlık kesmek isteyenler için açık, üçüncü ve dördüncü gün kapalı olacak. Salhanede hayvan kabulü 10 Haziran Salı günü normal programına devam edecek. Açık Pazar bayramın ikinci gününe denk gelmesi sebebiyle kapalı olacak.

Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Güzelyurt Otel'de açık olacak vezneden su yüklemesi yapabilecek.

Tüm ihtiyaç ve talepler için 0548 829 3243, 0542 829 32 45 ve 0548 829 32 65 numaralı telefon hatları Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet verecek.

-İskele Belediyesi

İskele Belediyesi de, bayram süresince temizlik, defin ve su işlerinde kesintisiz hizmete devam edecek.

Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamda kesmelerine olanak sağlaması için İskele Belediye Mezbahası bayramının birinci ve ikinci günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0533 882 24 00 numaralı telefondan Ahmet Orkoz’u arayabilecek.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe bayram sürecince 08.00-24.00 arasında açık, Piknik alanında bulunan İskele Belediyesi Piknik Restoran ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalı, olacak.

İskele Belediyesi Lunapark alanına kurulan bayram panayır yeri ise 9 Haziran’a kadar 16.00-24.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, hem panayır yerinde devriye gezecek hem de bayram süresince on-call hizmet vermeye devam edecek. Çevre ve Sağlık Bölümü de, denetimlerini sürdürecek, ihbarlara yanıt verecek.

İskele Belediye Veznesi de bayramın ikinci günü 7 Haziran Cumartesi 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak.

İskele Belediyesi’ne bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun: 0548 810 11 77, Ustabaşı/ Defin: 0548 810 11 05, Mezbaha: 0533 882 24 00, Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29, Temizlik: 0542 880 20 90, Çevre ve Sağlık İhbar Hattı: 0548 810 11 01”

İskele’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şu şekilde:

“Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155, Acil Servis: 112, Yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19, “İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19””

-Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi, bu yıl dört gün olarak kutlanacak Kurban Bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için birtakım tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre; İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25 - 0539 116 49 07 ve 0533 850 59 37, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve Haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76 numaralarının aranması istendi.

Gönyeli - Alayköy Belediye Mezbahası Kurban Bayramının 1. Günü Hizmette

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesinden yapılan açıklamada, Bayramın 1. Günü (07.00-11.00 saatleri arasında kurbanlıkların kesiminin belediye mezbahasında veteriner hekim gözetiminde hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapılacağı belirtildi. Amcaoğlu, “Bayramda hizmetlerimiz aksamayacak” dedi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı kutladı. Belediye olarak, tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Amcaoğlu, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, "Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına personelimizle 24 saat vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

-Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi, Kurban Bayramı süresince defin işlemleri ve çöp toplama işlerine rutin olarak devam edecek.

Su Birimi acil durumlarda çalışmaya ederken, Lefke ve Gemikonağı şubelerinde bulunan online ödeme cihazları da hizmet vermeyi sürdürecek. Bayram süresince salhane de kurban kesimleri için açık olacak.

Lefke Belediyesi’ne acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

“İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk: 0533 826 8347, Ustabaşı Murat Kadan: 0533 826 2126, Su Arıza Ahmet Timer: 0533 835 0845, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz: 0533 826 8345, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 7423”

-Değirmenlik Akıncılar Belediyesi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin bayram boyunca hizmetleri sürecek. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Kurban Bayramı süresince su, temizlik ve sağlık hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerini kesintisiz sürdürecek.

Belde halkı, “1828 Alo Belediye” hattına talep ve şikayetlerini iletebilecek. Belediye, hizmetlerin aksamaması için nöbetçi ekipler de görev başında olacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi, bayram süresince rutin çöp toplama işlemlerine devam edecek, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürecek.

degirmenlikakincilar.org sitesi üzerinden ayrıca kiosk cihazlarından 7/24 kontörlü su yüklemesi ve diğer tüm belediye ödemeleri (su faturası, emlak vergisi, işyeri ve meslek vergileri, trafik cezaları ile diğer cezalar) yapılabilecek.