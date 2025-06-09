  • BIST 9486.56
  • Altın 4188.812
  • Dolar 39.2076
  • Euro 44.8341
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü

Kurban Bayramı’nın son günü

» »
Kurban Bayramı’nın dördüncü ve son gününde de kutlamalar devam ediyor.
Kurban Bayramı’nın son günü

İslam aleminin iki büyük bayramından biri olan 4 günlük Kurban Bayramı’nın bugün son günü… Bayramlarda aile büyükleri ziyaret ediliyor, eş dost akraba bir araya geliyor, bayram şekerleri, tatlılar ikram ediliyor. Bayram sofraları kuruluyor.

Hayatta olmayan aile büyükleri mezarlarında ziyaret edilerek, dualar ediliyor, tütsüler yakılıyor, çiçek bırakılıyor.

Çocuklar için bayram yerleri ilgi görürken, havanın ani ısınmasıyla plajlar da hem serinlemek hem de eş dost ailenin bir araya geldiği cazip buluşma yeri haline gelmiş durumda…

Tüm uyarılara rağmen bazı trafik kazaları dışında, huzur bozucu önemli bir olay yaşanmazken, Polis Genel Müdürlüğü, halkın bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacağını duyurmuştu.

Açıklamada, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtilmişti.

Belediyeler de, her bayram olduğu gibi bu bayram da hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldığını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Esenyel, Şans Oyunları Yasası tartışmaları Rumların turizme veremediği zararı verdi08 Haziran 2025 Pazar 14:33
  • Devrim Barçın: Deprem vergilerini yediler, çocuklarımızı konteyner sınıflara mahkum ettiler08 Haziran 2025 Pazar 12:21
  • Sarhoşken rahatsızlık verdiler tutuklandılar!08 Haziran 2025 Pazar 10:25
  • Ercan’da x-ray cihazından başkasının cüzdanını çalan kişi tutuklandı08 Haziran 2025 Pazar 10:23
  • Güney Kıbrıs'ta polislerin işlediği trafik suçları mobeselere takıldı07 Haziran 2025 Cumartesi 16:56
  • Acı haber... Trafiğe bir can daha!07 Haziran 2025 Cumartesi 16:55
  • DAÜ çalışanlarına prim desteği07 Haziran 2025 Cumartesi 14:10
  • Mutluyaka ve Lefkoşa’da İki Ayrı Yangın: Tarım Arazileri ve Ev Eşyaları Zarar Gördü07 Haziran 2025 Cumartesi 12:32
  • Çalıntı Bisikleti Takas Edip Dolandırıcılık Yaptı: Lokmacı Kapısı’nda Yakalandı07 Haziran 2025 Cumartesi 12:21
  • Kapalı Maraş'ta Rumların Deniz Bayramı kutlamalarına KKTC izin vermedi!07 Haziran 2025 Cumartesi 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti