Kurtuluşun Kadınları İskele'de Perde Dedi

CUMHURİYET KADINLARINA İTHAF EDİLEN OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

ZAFERYILDIZI: “OYUNU, KKTC’NİN FARKLI BÖLGELERİNDE DE İZLEYİCİYLE BULUŞTURACAĞIZ”

GECE: “İLİKLERİMİZE KADAR HİSSETTİK”

YAKAR: “TOPRAĞI VATAN YAPAN KADINLARIMIZA MİNNETTARIZ”

GÜLER: “BU OYUN, TARİHE ÖNEMLİ BİR İZ BIRAKIYOR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle Kurtuluş Savaşı sırasında canlarını hiçe sayarak, cepheden cepheye koşan, vatan ve bayrak için büyük mücadeleler veren Kuvayi Milliye Kadınları’na ithaf edilen "Kurtuluşun Kadınları" adlı otobiyografik eser, İskele’de seyircisiyle buluştu. Anadolu kadınlarının kahramanlıklarının konu alındığı tek perdelik oyun, izleyicisine duygusal anlat yaşattı. İzmir Tiyatro Ofisi’nin hazırladığı Yönetmenliğini Metin Güler’in yaptığı oyunda oyuncu Ecem Yüksel, deyim yerindeyse sahnede devleşti. Oyunculuğuyla göz dolduran Ecem Yüksel’in performansı ve tabii ki oyunun konusu izleyenlerden tam not aldı. Oyundan elde edilen gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde sahnelenecek bir diğer oyun olan Girne Belediye Tiyatrosu Topluluğu’nun sahneye taşıyacağı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ isimli oyunu olacak. Oyun, 28 Mayıs Pazar günü saat 20.30’da İskele AKM’de perde diyecek.

CUMHURİYET KADINLARINA İTHAF EDİLEN OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde, Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş bütün “Kuvayi Milliye Kadınları”na “Cumhuriyet Kadınlarına” ithaf edilen tek perdelik biyografik dram, Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunu dün akşam (25 Mayıs) İskele AKM’de tiyatro severlerle buluştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı sırasında, eşlerini, abilerini kimisi ise evlatlarını cepheye yollayan ama kendileri de canlarını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan Kuvayi Milliye Kadınları’nın kahramanlık hikayesinin anlatıldığı ‘Kurtuluşun Kadınları’ izleyicisine duygusal anlat yaşattı. Oyuncu Ecem Yüksel’in tek kişilik muhteşem performansının yanı sıra sahnesi, ışığı ve sesleriyle o günlerin canlandırıldığı Kurtuluşun Kadınları, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. İskele AKM’de dün sahnelenen, tiyatro severlerin yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş ve Zekiye Gece’nin yanı sıra Kültür Dairesi Müdiresi Şirin Zaferyıldızı, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuları, Girne Belediyesi GİBETSU Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, İzmir Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni aynı zamanda Kurtuluşun Kadınları’nın Yönetmeni Metin Güler de ekibiyle birlikte oyunu izleyenler arasında yer aldı.

ZAFERYILDIZI: “OYUNU, KKTC’NİN FARKLI BÖLGELERİNDE DE İZLEYİCİYLE BULUŞTURACAĞIZ”

İskele’de izleyicisinden tam not almayı başaran oyunu izleyenler arasında bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, oyunun ardından bir konuşma yaptı. Bizler büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Kadınlarıyız’ diyerek konuşmasına başlayan Zaferyıldızı, oyunu çok beğendiğini ve oyunda emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi. Kurtuluşun Kadınları’nı KKTC’de farklı bölgelerde de izleyiciyle buluşturmayı arzuladığını ifade eden Zaferyıldızı, bunun için elinde ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Zaferyıldızı ayrıca oyuncu Ecem Yüksel’i de performansından ötürü alnından öptü.

GECE: “İLİKLERİMİZE KADAR HİSSETTİK”

İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de oyunun kendisinde bıraktığı izi özetledi. Kurtuluşun Kadınları’nı izlerken duyduğum ‘direniş hak ama savaş haksızlık’ sözüyle o günleri resmen iliklerimize kadar yaşadık diyen Gece, oyuncu Ecem Yüksel ve Yönetmen Metin Güler’i tebrik ederken, böylesi muhteşem bir oyunu İskele’de izleyicisiyle buluşturmaya vesile olan İBT Yönetmeni Sami Yakar’a teşekkür etti.

YAKAR: “TOPRAĞI VATAN YAPAN KADINLARIMIZA MİNNETTARIZ”

Kurtuluşun Kadınlarını İskele’de izleyiciyle buluşturmaya vesile olan İBT Yönetmeni Sami Yakar da konuşmasında Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve dünyanın birçok ülkesinde toprağı vatan yapan kadınlara minnet borçluyuz dedi. Türk kadınının mücadeleci kimliğinin her zaman var olduğunu da ifade eden Yakar, böylesi kadınların vatan ve bayrak için canlarını hiçe saydığına dikkat çekti. Kurtuluşun Kadınları isimli eserde de buna tanık olduklarını belirten Yakar, Ecem Yüksel’i muhteşem performansından dolayı tebrik etti.

GÜLER: “BU OYUN, TARİHE ÖNEMLİ BİR İZ BIRAKIYOR”

Kurtuluşun Kadınları’nın mimarı, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni Metin Güler ise konuşmasında İskele’de özellikle Ulu Önderin isminin yer aldığı salonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu oyun tarihe önemli bir iz bırakıyor diyen Güler, tarihimizi hatırladıkça her şeyin çok güzel olacağına da inanç belirtti.