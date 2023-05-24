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Kurtuluşun Kadınları Yarın İskele'de

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Kurtuluşun Kadınları Yarın İskele'de
Kurtuluşun Kadınları Yarın İskele'de

KURTULUŞUN KADINLARI YARIN AKŞAM İSKELE’DE SAHNE ALACAK

YÖNETMEN METİN GÜLER İLE OYUNCU ECEM YÜKSEL, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

OYUNDAN ELDE EDİLECEK GELİR ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ'NE BAĞIŞLANACAK

İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde, Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş bütün “Kuvayi Milliye Kadınları”na “Cumhuriyet Kadınlarına” ithaf edilen tek perdelik biyografik dram, Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunu yarın (25 Mayıs) akşam saat 20.00’da İskele AKM’de seyirci ile buluşacak.  Yönetmen Metin Güler ile ‘Kurtuluşun Kadınları’ nı sahneye taşıyacak oyuncu Ecem Yüksel de yarın sahnelenecek oyun öncesi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular.   Ziyarette İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ile İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa hazır bulundu.

 

YÖNETMEN METİN GÜLER İLE OYUNCU ECEM YÜKSEL, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Tiyatro Ofisi’nin sahneye koyacağı Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyununun Yönetmeni Metin Güler ile oyunu sahneye taşıyacak Ecem Yüksel, bugün (24 Mayıs Çarşamba) İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Yarın akşam (25 Mayıs Perşembe) İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşacak Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunu hakkında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ön bilgilendirme yapan Yönetmen Metin Güler, İskele’de bir kez daha seyirciyle buluşacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı sebebiyle sahneye koyacakları Kurtuluşun Kadınları isimli oyunun heyecanını yaşadıklarını hem de oyundan elde edilecek gelirin 6 Şubat depreminde Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olmasından duydukları gururu ifade eden Güler, kendilerini İskele’ye davet ederek bu anlamlı organizasyona dahil ettikleri için İskele Belediyesi nezdinde İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a da teşekkür etti.

 

OYUNDAN ELDE EDİLECEK GELİR ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ'NE BAĞIŞLANACAK

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SADIKOĞLU: “ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMAK, HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ”

Yönetmen Metin Güler ile oyuncu Ecem Yüksel’i kabulünde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını yaşıyor olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti ve bu anlamlı oyunun İskele’de sahnelenecek olmasının herkes gibi kendisini de heyecanlandırdığını belirtti. “Kuvayi Milliye Kadınları”nın Türkiye Cumhuriyeti’nin mihenk taşlarından olduğunun da altını çizen Başkan Sadıkoğlu böylesi büyük anlam ifade eden Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunun yönetmeni Metin Güler ile Kuvayi Milliye Kadınlarını sahneye taşıyacak oyuncu Ecem Yüksel’i tebrik etti. İskele Belediyesi olarak bu yıl genellikle bütün oyunların gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlama kararı aldıklarını da belirten Başkan Sadıkoğlu, onları yaşatmanın öncelikli görevleri olduğunun altını çizdi.

 

 

İskele AKM’de 25 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’da perde diyecek Kurtuluşun Kadınları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş bütün “Kuvayi Milliye Kadınları”na “Cumhuriyet Kadınlarına” ithaf ediliyor.

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