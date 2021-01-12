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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 9’uncu ölüm yıldönümü olan yarın anılacak

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 9’uncu ölüm yıldönümü olan yarın anılacak
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 9’uncu ölüm yıldönümü olan yarın anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 9’uncu ölüm yıldönümü olan yarın anılacak. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Rauf Raif Denktaş Anıtı önünde saat 10.08’de yer alacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek. Ardından, Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, oğlu, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla tamamlanacak. Tören, Bakanlar Kurulu’nun aldığı koronavirüs önlemleri çerçevesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

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