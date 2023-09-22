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Kurulan şirket sayısı arttı

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Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 12,6 artarak 10 bin 503'e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 17,3 azalarak 1709'a geriledi.
Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza kıyasla yüzde 12,6 artışla 9 bin 326'dan 10 bin 503'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17,3 azalışla 1709 oldu. Temmuzda 2 bin 67 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,2 azalış gösterdi.

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