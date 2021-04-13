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Kutlu Evren, “inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısı çok önemli”

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Evren, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu ile sektörün planlı gelişmesi, yapı denetimleri,  inşaat ruhsatlarının standartlaştırılması ve ortak veri tabanının oluşturulması hususlarında atılacak adımları değerlendirdi.
Kutlu Evren, “inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısı çok önemli”

YAPI DENETİMLERİ,  İNŞAAT RUHSATLARININ STANDARTLAŞTIRILMASI VE ORTAK VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI KONULARI ELE ALINDI.   

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu ile sektörün planlı gelişmesi, yapı denetimleri,  inşaat ruhsatlarının standartlaştırılması ve ortak veri tabanının oluşturulması hususlarında atılacak adımları değerlendirdi.

Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda Bakan Kutlu Evren başkanlığında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri Yusuf Önderol ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Bakanlık Müsteşarı Gürkan Kara, Merkez Kaymakamı  Hüseyin Gültekin, 6 İlçe Kaymakamı ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

KUTLU EVREN, “İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI ÇOK ÖNEMLİ”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İnşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısının çok önemli olduğunu,  hem sağlık hem de ekonomik anlamda dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının inşaat sektöründen beslenen 70’e yakın sektörü de olumsuz etkilediğini, bu bağlamda da ülke ekonomisinde duraklama dönemi yaşandığının herkesin malumu olduğunu ifade etti. Bakan Kutlu Evren, inşaat sektörünün planlı gelişmesinin, stok durumdaki bitmiş yapıların değerlendirilmesinin elzem olduğunu ifade ederek, ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla çalışmaların yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, gerçekleştirilen toplantıda yapı denetimleri, inşaat ruhsatlarının standartlaştırılması ve ortak veri tabanının oluşturulması konularında fikir alış verişi yapılarak, atılacak adımların, yapılacak çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.

Toplantı başında İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e, KTİMB Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan veri tabanı oluşturma çalışmalarını ve sektörün sorunlarını içeren bir de sunum yapılmıştır.

KUTLU EVREN, “İNŞAAT RUHSATLARINDA STANDART FORMLAR OLUŞTURULACAK”

Bakan Kutlu Evren, “Kaymakamlıkların KTİMB ile istişare içerisinde çalışarak inşaat ruhsatlarında standart formların oluşturulması ve bu sayede de standart ruhsat kayıtları ile şekillenecek bir otomasyon sistemi üzerinden veri bankası yaratılarak sektörün planlı büyümesi, istatistiksel çalışmalarla doğru analiz ve yatırımların ihtiyaca uygun şekilde yapılmasının sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Yapı denetimleri konusunda da Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile ortak çalışılmaların nasıl yürütüleceği konusunda istişare ve değerlendirme yapıldığını belirten Bakan Kutlu Evren, toplantının çok verimli geçtiğini, atılacak adımlarla inşaat sektörünün planlı gelişmesi, ülke ekonomisinin yeniden canlanması ve kurulacak otomasyon sistemi ile ileriye yönelik çalışmaların bilimsel veriler ışığında yapılacağının altını çizdi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, verimli geçen değerlendirme toplantısı sonunda KTİMB Yönetim Kurulu Üyelerine toplantıya katılımları, yaptıkları sunum ve aktardıkları bilgilerden dolayı teşekkür etti

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