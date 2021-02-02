Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçiler Derneği’nden Ali Başman Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçiler Derneği iş insanı Ali Başman’ın sözleriyle ilgili tepkilere yönelik açıklamada bulundu.

Dernek açıklamasında “içinde bulunduğumuzu durumdan birlikte sorumluyuz ve çözüm yollarını da birlikte bulacağız”denildi.

Dernek üyesi Ali Başman’ın bir televizyon kanalında ifade ettiği görüşleri nedeniyle “sosyal linç” kampanyasına maruz kaldığı öne sürülen açıklamada, bunun toplumda her geçen gün erimekte olan hoşgörü, dayanışma ve demokrasi kültürünün göstergesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Duymak istemediğimiz fikirler ifade edildiği zaman bunlara tahammül etmek, onları fikir bazında çürütmek demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Kamu çalışanlarının mukayeseli olarak özel sektör çalışanlarına göre gelir, sosyal güvence ve iş güvenliği açısından çok daha avantajlı durumda oldukları ülkemizin gerçeklerinden bir tanesidir.

Bu gerçekliği özel sektör işverenlerine karşı kullanmak işin kolaycılığıdır. Yıllardır her seçim dönemi siyasi rant uğruna iğdiş edilen, kaynakları tüketilen, irrasyonel yapıya dönüştürülen kamu sektörünün kaynakları ile özel sektörün kaynaklarını karşılaştırmak mümkün bile değildir.

Sayın Ali Başman’ın “Devletimizin gücü bellidir. Devlet kamu ile özel çalışanı ayırmamalı aynı kefeye koymalı. Büyük şirketler dışında küçük ve orta ölçekli şirketler zor durumda ve çalışanlarını ödemekte zorlanıyorlar. Vergi vermeyen ya da kaçıran varsa devlet denetim yapıp tahsil etmelidir” ifadesinin neresi yanlıştır?

Bizler bu açıklamayı Derneğimiz üyesi Sayın Ali Başman’ın fikirlerini söyleme hürriyetini savunmak, oluşturulmaya çalışan “sosyal linç” kültürüne dikkat çekmek için yapıyoruz.

Ülkemizde kamu sektörü etrafında şekillenen statüko ile yüzleşmemiz gerekmektedir.”

Dernek açıklaması, “içinde bulunduğumuzu durumdan birlikte sorumluyuz ve çözüm yollarını da birlikte bulacağız” ifadesiyle noktalandı.