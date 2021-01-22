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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den: “Geçmiş olsun Kıbrıs”

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, yaşanan depremin ardından müşterilerine “Geçmiş olsun” mesajı ile birlikte ücretsiz 1 GB internet faydası sağladı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den: “Geçmiş olsun Kıbrıs”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yaşanan depremin ardından müşterilerine “Geçmiş olsun” mesajı ile birlikte ücretsiz 1 GB internet faydası sağladı.

24 saat geçerli olan 1 GB internetin yüklendiğinin bilgisi SMS aracılığıyla müşterilere iletildi.

Ülkemizde meydana gelen, merkezi Gazimağusa olan ve tüm bölgelerde hissedilen deprem büyük korku yarattı. Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmaması herkesi rahatlattı.

Pandemi dolayısıyla zorlu günler geçirdiğimiz şu günlerde yaşanan depremin ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell, ekiplerin hızlı çalışması ile aynı gün içerisinde müşterilerine iletişim desteğinde bulundu.

“Geçmiş olsun” mesajı ile birlikte ücretsiz internet desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine ihtiyaç olması durumunda da kullanılabilecekleri 1 GB internet faydası sağladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre koşulsuz, şartsız ve ücretsiz olarak tanımlanan internet, 21 Ocak tarihinde SMS yoluyla iletilen bilgilendirmenin ardından başlayarak 24 saat geçerli olacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell, mesajında üzücü şeylerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulunarak, müşterilerinin her zaman yanında olduğunun altını bir kez daha çizdi.

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