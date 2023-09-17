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Kuzey Kıbrıs Turkcell’li herkese 4.5G sürprizi, 2 katı internet!

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine ÜCRETSİZ olarak paketlerindeki internetin 2 katını sunuyor!
Kuzey Kıbrıs Turkcell’li herkese 4.5G sürprizi, 2 katı internet!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine ÜCRETSİZ olarak paketlerindeki internetin 2 katını sunuyor!

 

Kuzey Kıbrıs Turkcellli herkese 4.5G sürprizi, 2 katı internet!

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, paketi olan abonelerinin paketlerindeki internetleri 2 ay boyunca 2ye katladığını duyurdu.

Hiçbir işlem yapmadan ve ücretsiz olarak 2 katına çıkacak internetle Kuzey Kıbrıs Turkcellliler 4.5G ile GB keyfi yaşayacak.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcellden yapılan açıklamada 4.5Gnin lansman hediyesi olarak 7 Eylül tarihi itibarıyla müşterilerin paketlerindeki internetlerini 2 ay boyunca 2ye katladığı ifade edildi. Açıklamada, hiçbir işlem yapmaya gerek olmadığı belirtilirken GBların otomatik olarak 31 günde bir 2 kez tanımlanacağı ve kişilere SMS yoluyla bilgi verileceği söylendi. Detaylarla ilgili bilgilere https://www.kktcell.com/kampanyalar//2-kati-internet linkinden ulaşılabileceği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, 4.5G paketleri ile farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli önemli faydaların da olduğu ve bu detaylara Kuzey Kıbrıs Turkcell mobil uygulamasından, Web sitesinden, Turkcell mağazalarından ve çağrı merkezinden ulaşılabileceği de belirtildi.

“4.5G tüm hızıyla geldi, bundan gurur duyuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 kat daha hızlı internete ulaşacağımızı söylemiştik, bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Küçüközdemir, geçtiğimiz hafta güzel bir lansmanla müşterileriyle buluşturdukları 4.5G mobil internet teknolojisinden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: Kuzey Kıbrıs’ta yıllardır beklediğimiz tarihi bir olay yaşandı ve 4.5G’yi ilk olarak hayata geçirmek bizler için mutluluk vericiydi. Şimdi sloganımızda da dediğimiz gibi Daha güçlü bağlar kurma” zamanıdır. Müşterilerimizle hep birlikte hareket ederek, onları dinleyerek kendimizi daima iyi yönde geliştiriyoruz. 4.5G ile ilk olarak hem mevcuttaki hem de yeni aramıza katılan müşterilerimizin internetlerini 2 katına çıkartıp kampanyadan 2 defa faydalanmalarını sağladık. Sitemizde daha birçok avantajını görebileceğimiz içeriklerimiz detaylarıyla mevcuttur. İsteğimiz, müşteri memnuniyeti. Tekrar 4.5G’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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