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Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Türkiye Şampiyonası’ndan Madalylar ve Rekorlarla Döndü!

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Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Türkiye Şampiyonası’ndan Madalyalar ve Rekorlarla Döndü!
Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Türkiye Şampiyonası’ndan Madalylar ve Rekorlarla Döndü!

24-28 Aralık 2024 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen “Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası”, Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı için bir gurur tablosuna dönüştü. Sporcularımız, bireysel ve takım başarılarıyla hem madalyalar kazandı hem de yeni rekorlara imza attı.

 

Sporcularımızın Başarıları

   •       Akman Tuzunkan:

        •  50m Serbest: 26.07, Türkiye Altıncısı, Madalya, 14 Yaş Barajı

        •  50m Sırtüstü: 29.82, Türkiye Beșincisi, Madalya, 14 ve 15 Yaş Barajları

        •  100m Serbest: 59.17

        •  100m Sırtüstü: 1.06.06, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru ve 14 Yaş Barajı

   •       Barkan Cem Aykut:

        •  50m Kurbağalama: 30.83, Türkiye Sekizincisi, 16-18 Yaş Barajı

        •  100m Kurbağalama: 1.08.67, 16-18 Yaş Barajı

        •  200m Kurbağalama: 2.32.97

        •  50m Kelebek: 29.92

   •       Boran Bora:

        •  50m Serbest: 24.90, 16-18 Yaş Barajı

        •  100m Serbest: 54.65, 16-18 Yaş Barajı

        •  200m Serbest: 2.03.53

        •  50m Kelebek: 27.18

   •       Demir Kiralp:

        •  50m Sırtüstü: 29.32

   •       Dünya Ahmet Özdemir:

        •  100m Serbest: 1.05.55

        •  50m Sırtüstü: 34.21

        •  100m Sırtüstü: 1.12.43

        •  200m Sırtüstü: 2.36.34

   •       Enes Kansız:

        •  50m Kelebek: 27.16

        •  100m Kelebek: 1.00.51

        •  200m Kelebek: 2.14.17

   •       Özgül Çetin:

        •  100m Serbest: 59.95, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

        •  200m Serbest: 2.10.48

        •  400m Serbest: 4.31.28, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

        •  50m Kelebek: 30.09, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

   •       Özkan Mazhar:

        •  50m Kurbağalama: 34.24, 14 Yaş Barajı

        •  100m Kurbağalama: 1.15.62, 14 Yaş Barajı

        •  200m Kurbağalama: 2.47.23

        •  50m Kelebek: 30.07

 

Bayrak Yarışlarında Tarihi Rekorlar

 

Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, bayrak yarışlarında unutulmaz başarılar elde etti:

   •       4x100m Serbest Bayrak Takımı (Akman Tuzunkan, Özkan Mazhar, Demir Kiralp, Boran Bora):

        •  Derece: 3.55.53

        •  Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

   •       4x100m Karışık Bayrak Takımı (Demir Kiralp, Boran Bora, Barkan Cem Aykut, Akman Tuzunkan):

        •  Derece: 4.11.91

        •  Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

 

“Azim ve Kararlılığın Göstergesi”

 

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, sporcuların elde ettiği başarılardan büyük gurur duyduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bu şampiyonada sporcularımız, azim ve kararlılıklarıyla harika sonuçlar elde etti. Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla ülkemizin spor tarihine adlarını yazdırdılar. Antrenörlerimiz Barış Cambulat, Avni Cankurt ve Mehmet Gürcenk’e, sporcularımıza ve onları her zaman destekleyen ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, bize güvenen ve destek olan sponsorlarımıza ve Gaziantep’teki yetkililere minnettarız.”

 

Sponsorlara ve Destekçilere Teşekkür

 

Bu başarı hikayesinde, takımımıza destek veren sponsorların rolü büyüktü. Federasyon Başkanı Abitoğlu, şu sözlerle sponsorlara teşekkür etti:

“Sokmar Premium, M.A.S.K Co, Caramel Çikolata ve ISIL Reklam’a gönülden teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın hayallerine ulaşmasında verdikleri destek paha biçilemez.”

 

Ayrıca, şampiyona boyunca sporcularımıza yakın ilgi ve destek gösteren KKTC Gaziantep Konsolosu Sayın Kerem İzmen ve katkılarından dolayı Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Avukat Umut Yılmaz’a teşekkür edildi.

 

Gururla Geleceğe Yüzüyoruz

 

Yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, Gaziantep’te bireysel başarılar, takım rekorları ve unutulmaz anılarla büyük bir zafer kazandı. Bu başarı, Kuzey Kıbrıs yüzme sporunun geleceği için büyük bir umut kaynağı oldu, denildi.

 

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