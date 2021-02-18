Kuzey Kıbrıs'ta aşı organizasyonu kaosa döndü!

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL

Kronik hastalar aşı sırası beklereken TORPİL ile aşılama tartışamlarını da beraber getirdi.

Aşağıdaki görüntülerde sırada yaşanan karmaşa ve kaos organizasyon eksikliğini gözler önüne serdi.

İLK DEĞİL

Daha önce Lefkoşa Fuar alanındaki PCR kuyruğu tartışmalara neden olmuş ve izdihamın yaşandığı gün o merkezde pozitif vaka çıkmıştı

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TORPİL İDDİALARI

Aşılama çalışmaları başladığı günden beri torpil iddiaları gündemden düşmüyor. Daha İlk doz aşılar vurulurken Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Emine Kamiloğlu'nun dile getirdiği ''Pilates hocasına aşı vurdular'' tepkisi gündeme oturmuştu.

Bugün de aşılama programı açıklanmış olmasına rağmen organizasyonda yaşanan aksaklıklar vatandaşları isyan etme noktasına getirdi.

AŞI BEKLEYEN KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İSYAN ETTİ

Çise Atlas sosyal medya hesabından isyan etti:''Ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum''

Kronik ve ciddi bir rahatsızlık sebebi ile aşı kayıt programına kaydımı yaptırdım. 1. Öncelik sırası olmasına rağmen henüz aranmadım ve 2. Sırada olan kamu görevlilerinin bir kısmına dün aşı yapıldı. Dün resimlerle paylaştılar, Onlara hayırlısı olsun diyorum. Başkasının sırasını aldınız diye kızamıyorsun da, aşı herkesin hakkı. Sonuçta bu sistemi oluşturması gereken devlet! Peki bana bişey olsa zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağolsun deyip geçecek misiniz? Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya. Bakanlığın telefonlarını açan yok.

Kronik hasta Süreyya Celmen Deger Sağlık Bakanlığı'na isyan etti

Kronik hasta Süreyya Celmen Deger sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na isyan etti:

Yorgunum... Bilmediğim birşey değildi, evet ama artık son noktaydı. Çözüm bulmak adına yardımcı olan görevliler dışarı, bu sistemsizliğin, ilaçta otomasyona geçilmemesinin sebebi bugüne kadar buna çözüm bulmayan tüm hükümetlerdir!

BUGÜN YAŞANAN KAOS

Bugün yayınlanan görüntülerde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi'nde devam eden aşılama çalışmalarının nasıl bir organizasyonsuzluk içerisinde yürüdüğünü gösterdi.

65 yaş ve üzerine vatandaşlara yapılan aşılar için herhangi bir tedbir alınmaması sonucunda hiç bir sosyal mesafe kuralına uyulmayan görüntüler orataya çıktı.