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La Casa de Papel'den etkilenip 700 bin TL'lik bilgisayar ve cep telefonu çaldılar

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Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da mağazaların camlarını kırdıktan sonra içeri girerek, kısa sürede cep telefonu ve bilgisayar ile elektronik eşyaları çalan 5 kişi yakalandı.
La Casa de Papel'den etkilenip 700 bin TL'lik bilgisayar ve cep telefonu çaldılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, pazartesi gecesi telefon bayisinin camını kırarak, içeri giren kar maskeli hırsızlar, 45 saniye içinde mağazada bulunan cep telefonları ile tablet bilgisayarları çaldı.

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların peşine düştü. Sahte plakalı araçla hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlenen 5 kişinin izini süren polis, Bursa'dan Kocaeli'ye doğru gelen kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü, Karamürsel'de durduruldu ve 5 kişi gözaltına alındı.

HIRSIZLARDAN 2 KİŞİNİN YAŞI 18’DEN KÜÇÜK

Polis, 8 hırsızlık suçundan sabıkası olan 18 yaşındaki A.O., 10 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan 20 yaşındaki O.O., 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan 19 yaşındaki F.A., 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan 13 yaşındaki T.K. ve 32 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki B.O.'nun ifadelerini aldı.

‘BAZI SOYGUNLARDA AYNI TİP MASKE VE ELDİVEN KULLANDILAR'

Şüphelilerin 'La casa de papel' dizisinden etkilendikleri, bazı soygunlarda aynı tip maske ve eldiven kullandıkları, soygunlar sırasında ayakkabılarını değiştirdikleri ve çaldıkları plakaları kullandıkları belirlendi.

Yaklaşık 2 ay içinde Kocaeli'de 4, Bursa'da 7, Tekirdağ ve İstanbul'da 1'er soygun gerçekleştirerek, mağazaların camlarını kaldırım taşları ile kırıp, içeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyaları çalan hırsızların, yaklaşık 700 bin TL'lik soygun gerçekleştirdiği belirtildi. Yaşları küçük olan 2 kişi, Çocuk Şube'ye teslim edilirken, 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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