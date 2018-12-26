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Lapta ve Dikmen’e Almanya ve Avusturya’dan yardım

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Alman ve Türk basınında yer alan haberlerin ardından duyarlı vatandaşların koymuş olduğu katkılar Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği’ne kısa zamanda ulaştı.
Lapta ve Dikmen’e Almanya ve Avusturya’dan yardım

KKTC Bavyera Fahri Kültür Ataşesi Turgay Hilmi, başkanlığını yapmakta olduğu Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği aracılığı ile iki hafta önce ülkemizde büyük zarara yol açan sel felaketinin ardından  Almanya’da bir yardım çağrısı yapmıştı.

Alman ve Türk basınında yer alan haberlerin ardından duyarlı vatandaşların koymuş olduğu katkılar Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği’ne kısa zamanda ulaştı.

Bunun üzerine Hilmi, Lapta ve Dikmen Belediye Başkanları, Mustafa Aktuğ ve Yüksel Çelebi ile temasa geçerek acil ihtiyaçların tespitini yaptı.

Toplanan katkılar ile KK Dostları Derneği Başkanı Hilmi, önce Lapta’yı ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile birlikte iki adet buzdolabı, iki adet çamaşır makinesi ve bir bulaşık makinesini sel felaketinden etkilenen ailelere teslim ettiler.

Daha sonra Dikmen’i ziyaret eden Hilmi, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile köyde zarar görmüş olan yerleri gezerek bilgi aldı.

Hilmi ve Başkan Çelebi Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği’nin aracılığı ile sağlanan dört adet 7 kişilik koltuk takımını ihtiyacı olan ailelere teslim ettiler.

Hilmi, Almanya’dan yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanları Aktuğ ve Çelebi de Turgay Hilmi aracılığı ile Alman ve Avusturya’lı yardımseverlere şükranlarını ilettiler.

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