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Lapta’da 10 Bin Dolar Dolandırıcılığı: 1 Kişi Tutuklandı

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B.J. (26), yurt dışındaki dört kişiyi KKTC’ye yasal yollardan getirme vaadiyle bir şahıstan 10.000 Amerikan Doları alarak dolandırıcılık yaptı.
Lapta’da 10 Bin Dolar Dolandırıcılığı: 1 Kişi Tutuklandı

ŞUBAT VE MART 2025 AYLARI İÇERİSİNDE, LAPTA’DA YAŞANAN OLAYDA, B.J. (E-26) İSİMLİ ŞAHSIN, BİR KİŞİYİ DOLANDIRMAK KASTIYLA, YURT DIŞINDA BULUNAN DÖRT ARKADAŞINI KKTC’YE YASAL YOLLARDAN GETİRECEĞİNİ SÖYLEYEREK YALAN BEYANLARDA BULUNDUĞU VE BU YÖNDE 10.000 ABD DOLARI NAKİT PARAYI SAHTEKÂRLIKLA TEMİN ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ.

OLAYIN POLİSİN BİLGİSİNE GELMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN İLERİ SORUŞTURMADA, BAHSE KONU ŞAHIS TESPİT EDİLEREK TUTUKLANDI.

SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

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